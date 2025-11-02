Inter Miami perdió 2-1 con Nashville y definirá el pase en un tercer partido

El Inter Miami cayó 2-1 ante Nashville y la serie de los playoffs de la MLS quedó empatada. El golazo de Lionel Messi no fue suficiente para las Garzas, que ahora deberán definir el pase a la siguiente ronda en un tercer partido.

Deportes02/11/2025

messi-inter-miami-nashville_862x485

Inter Miami no logró hacer pie este sábado en su visita a Nashville y, luego de ganarle por 3-1 en el primer partido como local, perdió por 2-1 bajo una copiosa lluvia y llevó su serie de playoffs de la Major League Soccer a un tercer encuentro, el próximo sábado de vuelta en el Chase Stadium.

El anfitrión golpeó primero con un penal de Sam Surridge y antes del descanso aumentó Josh Bauer, mientras que los de Javier Mascherano recién descontaron sobre el final con una joya de Lionel Messi asistido por Rodrigo De Paul.

Con información de TyC Sports

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail