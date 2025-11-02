Inter Miami perdió 2-1 con Nashville y definirá el pase en un tercer partido

Inter Miami no logró hacer pie este sábado en su visita a Nashville y, luego de ganarle por 3-1 en el primer partido como local, perdió por 2-1 bajo una copiosa lluvia y llevó su serie de playoffs de la Major League Soccer a un tercer encuentro, el próximo sábado de vuelta en el Chase Stadium.

El anfitrión golpeó primero con un penal de Sam Surridge y antes del descanso aumentó Josh Bauer, mientras que los de Javier Mascherano recién descontaron sobre el final con una joya de Lionel Messi asistido por Rodrigo De Paul.

Con información de TyC Sports