Tras la eliminación en Copa Argentina y en medio de las críticas, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará al “Lobo” por la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Inter Miami perdió 2-1 con Nashville y definirá el pase en un tercer partido
El Inter Miami cayó 2-1 ante Nashville y la serie de los playoffs de la MLS quedó empatada. El golazo de Lionel Messi no fue suficiente para las Garzas, que ahora deberán definir el pase a la siguiente ronda en un tercer partido.Deportes02/11/2025
Inter Miami no logró hacer pie este sábado en su visita a Nashville y, luego de ganarle por 3-1 en el primer partido como local, perdió por 2-1 bajo una copiosa lluvia y llevó su serie de playoffs de la Major League Soccer a un tercer encuentro, el próximo sábado de vuelta en el Chase Stadium.
El anfitrión golpeó primero con un penal de Sam Surridge y antes del descanso aumentó Josh Bauer, mientras que los de Javier Mascherano recién descontaron sobre el final con una joya de Lionel Messi asistido por Rodrigo De Paul.
Con un error del Dibu Martínez, el Aston Villa cayó ante el Liverpool de Mac AllisterDeportes02/11/2025
Los villanos recibieron al equipo de Mac Allister, que no ganaba hace cinco fechas y volvió al triunfo tras un flojo partido del arquero campeón del mundo.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River: "A Gallardo lo acompañamos con convicción"Deportes02/11/2025
El flamante mandatario del Millonario se expresó con respecto a la continuidad del Muñeco en varias entrevistas previas a las elecciones. Conocé cuál es su postura con respecto al entrenador más ganador de la historia del club.
Tras la victoria, el DT de Independiente se mostró "angustiado" por no haber conseguido triunfos antes. Quinteros destacó que, aunque la clasificación es difícil, el equipo finalmente está jugando "más tranquilo".
Independiente goleó a Atlético y sigue con chances de meterse en playoffs y puestos de copasDeportes02/11/2025
Con goles de Abaldo, Ávalos y Loyola, el Rojo se impuso por 3 a 0 ante el Decano, que terminó con nueve en cancha, y se ilusiona con clasificar. Mansilla le tapó un penal al delantero paraguayo.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.