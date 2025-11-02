Un pasajero relató que, en medio de los gritos y la sangre, pensó que el ataque era una "broma de Halloween". La policía, que descarta el terrorismo, investiga a los dos detenidos.
Seis muertos, incluidos dos niños, por ataques rusos con misiles y drones
Seis personas, incluidos dos niños de 11 y 14 años, murieron esta madrugada en Ucrania por una oleada de ataques rusos con misiles y drones.El Mundo02/11/2025
Seis personas, entre ellas dos niños, murieron en Ucrania la madrugada de este domingo en varios ataques rusos con misiles y drones, indicaron fuentes judiciales. La Fuerza Aérea ucraniana, en tanto, registró bombardeos enemigos con dos misiles balísticos Iskander-M y 79 drones, de los cuales las defensas antiaéreas lograron neutralizar 67.
"Las fuerzas rusas atacaron las regiones de Dnipropetrovsk (este) y Odesa (sur). Seis personas murieron, incluidos dos niños", informaron los servicios del fiscal general ucraniano. En Dnipropetrovsk, un misil y un dron golpearon una infraestructura civil en la localidad de Pishchanski. "El ataque mató a cuatro personas, incluidos dos niños de 11 y 14 años. Siete personas más fueron heridas", declaró la Fiscalía.
En la región de Odesa, de madrugada, un ataque con drones provocó el incendio de cinco camiones que estaban estacionados en un aparcamiento al aire libre en Izmail, en la frontera con Rumania. "Dos civiles murieron y otros tres fueron heridos", afirmó la Fiscalía, que denunció los ataques como "otro crimen de guerra contra civiles cometido por las fuerzas armadas de la Federación Rusa".
Eliminación de drones
En la región de Zaporiyia (sur), otro ataque ruso dejó sin electricidad a unos 58.000 hogares, indicó el gobernador Ivan Fedorov. Las tropas invasoras, cuya ofensiva comenzó hace cuatro años con el fin de tomar Ucrania en semanas, suelen atacar hospitales, guarderías y edificios residenciales, y en los inviernos también instalaciones eléctricas para provocar restricciones en el suministro de la población.
En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó de la neutralización de 67 de los 79 drones y uno de los dos misiles lanzados por los agresores contra distintos puntos del país. Los drones, entre ellos una cincuentena de drones kamikaze Shahed, aunque también del tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.
"Se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones de ataque en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos (de proyectiles) derribados en dos emplazamientos", concluyó la Fuerza Aérea.
Con información de EFE, AFP
La Policía británica confirmó que el apuñalamiento masivo ocurrido el sábado en un tren rumbo a Londres no se investiga como móvil terrorista.
El país enfrenta una doble crisis de mortalidad: las enfermedades del corazón lideran a nivel general. No obstante, la violencia es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Estados como Colima y Guanajuato concentran las tasas más altas de homicidios.
El Pentágono informó que los ejercicios, con apoyo de helicópteros, se dan en el marco del refuerzo militar contra el narcotráfico y en medio de la tensión con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Trump ordena al Pentágono prepararse para una "posible acción militar" contra terroristas en NigeriaEl Mundo02/11/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó al Pentágono prepararse para una "posible acción militar" en Nigeria.
Los servicios de inteligencia de Ucrania (GUR) reivindicaron un ataque contra un oleoducto militar en la región de Moscú, al que atribuyen la destrucción de tres líneas de suministro de combustible utilizadas por las tropas rusas.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"Argentina01/11/2025
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.