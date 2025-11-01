Manuel Adorni sobre Guillermo Francos: “Había un ciclo cumplido”

El flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró que su antecesor Guillermo Francos fue una “pieza clave” de la gestión del presidente Javier Milei, pero que “había un ciclo cumplido”.

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, resaltó Adorni en declaraciones radiales tras la confirmación de su nombramiento.

Con información de Noticias Argentinas