Manuel Adorni sobre Guillermo Francos: “Había un ciclo cumplido”

El flamante jefe de Gabinete dijo que el ex jefe de ministros fue una “pieza clave” de la administración libertaria.

Política01/11/2025

El flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró que su antecesor Guillermo Francos fue una “pieza clave” de la gestión del presidente Javier Milei, pero que “había un ciclo cumplido”.

francos"Tantas veces me morí...", de la ironía a la renuncia de Francos

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, resaltó Adorni en declaraciones radiales tras la confirmación de su nombramiento.

