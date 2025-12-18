AFA: La IGJ fijó el 20 de enero como fecha límite para explicar los balances contables

La Inspección General de Justicia (IGJ) le dio un plazo de 20 días a la AFA para presentar la documentación que respalden los gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales.

Así lo confirmó Daniel Vítolo, titular de la IGJ, a TN al sostener que “estamos preguntando lo que todos preguntaron y por lo que no hay respuestas. No estamos para molestar a la gente, estamos para ayudar a que cumplan”.

“La AFA es una asociación civil sin fines de lucro, que está autorizada por el Estado funcional. Tienen ventajas impositivas y previsionales como los clubes de fútbol. Si no nos dicen los números, ¿Cómo hacemos?”, se preguntó el funcionario.

Vítolo explicó que “para los que controlamos los fondos, nos tienen que abrir la información. Pero no lo hicieron. Nuestro único pecado es preguntar".

Al respecto, el titular del organismo recordó que “tenemos facultades para que el Ministerio de Justicia destine un veedor para analizar la documentación. Si no nos dejan entrar, lo haremos con la fuerza pública. Tienen 20 días hábiles para explicarnos todo, hasta el 20 de enero tienen”.

“El escenario de intervención parece prematuro. No es intervención política pedirle a alguien que muestre lo que dicen los balances de ejercicios cerrados. Debe ocho años de balances, ninguno lo aprobó”, agregó Vítolo.

“Nosotros encontramos muchas cosas anormales”, remarcó el funcionario sobre los balances de la AFA y la Superliga de Fútbol. “El de 2025 no lo tenemos porque cambiaron la jurisdicción y lo presentaron en provincia. Quiso escapar de la jurisdicción”.

