La medida contra el exdiputado libertario fue tomada por el juez Lino Mirabelli, y regirá por un lapso de tres meses. Es en el marco de la causa en la cual se investiga a Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.
Salta garantizó fondos para sectores críticos
El ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, rubricó convenios clave con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que garantizan la continuidad de la asistencia social en la provincia.Política18/12/2025
Como resultado de extensas e intensivas gestiones que siguieron las directivas del gobernador, Gustavo Sáenz, el Gobierno de la Provincia de Salta a través del Ministerio de Desarrollo Social; confirmó la continuidad de programas sociales, como Focalizados entre otros. El titular de la cartera Mario Mimessi, se reunió con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, en un encuentro donde acordaron continuar con esta ayuda alimentaria y articulación de otras acciones conjuntas.
En la firma del convenio Focalizados, se acordó un desembolso de $ 2.589.300.000 para la compra de 60 mil módulos alimentarios, que serán entregados en dos rondas operativas en territorio. Estos están destinados a embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad de las distintas comunidades originarias, especialmente en los departamentos declarados en Emergencia Sociosanitaria.
Luego del encuentro en el Ministerio de Capital Humano, Mimessi destacó que con su titular coincidieron en la necesidad de continuar trabajando en conjunto entre Nación y Provincia, para llegar a los sectores más vulnerables con políticas públicas.
Como resultado de las gestiones realizadas por Desarrollo Social de Salta se concretó la firma de otro convenio con la Subsecretaría de Políticas Familiares perteneciente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación para la implementación del Programa Federal de Primera Infancia (PFPI) que promoverá el fortalecimiento de los Centros de Primera Infancia; la implementación de una política de Acompañamiento Familiar desde los primeros años de vida e implementar capacitaciones destinadas al recurso humano dedicado a la labor junto a niños pequeños y sus familias.
Además se logró restituir el beneficio de tarjetas para personas con celiaquía; con un monto superior al anterior, siendo desde ahora 47.000 pesos por mes, para más de 200 beneficiarios salteños ya empadronados durante seis meses.
La rúbrica de estos convenios se realizó junto a Juan Bautista Ordoñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia dentro del Ministerio de Capital Humano; el ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, quien estuvo acompañado por su coordinadora general Dolores Montarcé y demás funcionarios nacionales.
Cabe destacar que estas gestiones por parte del Gobierno Provincial llegan luego de las correspondientes presentaciones de documentación administrativa, que fueron realizadas ante la cartera nacional para sus respectivas auditorias y seguimiento de la ejecución de partidas.
“La relación está rota”: crece el enojo en el PRO tras las designaciones en la AGNPolítica18/12/2025
Acusan al gobierno de pactar con el kirchnerismo. “Es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron allegados al expresidente Macri.
El Gobierno dice que tal como quedó aprobado el presupuesto no le sirve y que podría vetarloPolítica18/12/2025
En Casa Rosada pasaron de la confianza a la frustración por los cambios que le hicieron en Diputados; el fracaso para derogar las leyes de discapacidad y universidades fue la clave.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.
AFA: La IGJ fijó el 20 de enero como fecha límite para explicar los balances contablesPolítica18/12/2025
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, ratificó que la AFA tiene plazo hasta el 20 de enero para presentar explicaciones sobre sus balances contables y gastos no estatutarios.
La Provincia defendió la reforma del Estado: menos cargos políticos y fin del “yo no fui”
Paula Benavides afirmó que la nueva Ley de Ministerios reduce secretarías, elimina duplicidad de funciones y busca mayor responsabilidad en la gestión pública.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.