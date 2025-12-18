La medida contra el exdiputado libertario fue tomada por el juez Lino Mirabelli, y regirá por un lapso de tres meses. Es en el marco de la causa en la cual se investiga a Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.
“La relación está rota”: crece el enojo en el PRO tras las designaciones en la AGN
Acusan al gobierno de pactar con el kirchnerismo. “Es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron allegados al expresidente Macri.Política18/12/2025
La situación entre el PRO y LLA se pone espesa. Cada día un poco más y en varios frentes al mismo tiempo. Lejos del triunfalismo electoral y las consignas simbólicas, el pragmatismo político divide a los ¿ex socios? La designación de integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la madrugada de este jueves, que provocó un fuerte comunicado del partido amarillo y una réplica del presidente del bloque, Cristian Ritondo, fue un ejemplo práctico de cómo están las cosas.
“La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, aseguró a Infobae un dirigente cercano a Ritondo.
La propuesta para designar como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, fue el corolario de una maratónica sesión en la que el oficialismo logró la media sanción al Presupuesto 2026, aunque fue una victoria parcial: se aprobaron todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.
La votación se hizo sin la presencia del PRO, Provincias Unidas, la UCR y la Coalición Cívica. “Fue una maniobra burda. Designaron auditores de la AGN sin consenso, solo por un acuerdo político entre LLA y UP. Son dos caras de la misma moneda con este tema. No vemos que haya sido error reglamentario: fue una decisión política de copar la AGN, ¿qué rol de control va a cumplir si los auditores asumen sin legitimidad política?“, se preguntó un histórico diputado macrista ante la consulta de Infobae.
Y agregó: “Cuando el control se define por mayoría circunstancial y no por acuerdos amplios, la Auditoría deja de ser técnica y plural y pasa a funcionar como una extensión del oficialismo. Es un retroceso claro en términos de calidad institucional, y la Argentina necesita justamente lo opuesto. Esto cambia la relación para lo que viene, vemos una negociación ley por ley, tema por tema”.
Lo que viene es el paquete de reformas que busca impulsar Javier Milei, donde los votos del nuevo bloque Fuerza del Cambio son claves para lograr alcanzar el quorum.
Mauricio Macri siguió de cerca las alternativas de la sesión en Diputados. En algún momento, el líder del PRO pensó en Jorge Triaca para ocupar un lugar en la AGC, Desde el entorno del expresidente, y ante la consulta de Infobae, también hablan de una “relación que está rota”, y responsabilizan al presidente de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, de “haber pactado con los gobernadores del norte y haber cerrado filas con el kirchnerismo”.
“Las relaciones se construyen y se tienen que ir dando pasos sólidos hacia adelante, ahora se volvió a foja cero. Lo que pasó es una señal de debilidad institucional que termina afectando la credibilidad argentina en el mundo”, indicaron allegados al presidente del PRO.
Durante la sesión, Ritondo fue enfático al momento de cuestionar el pedido para designar auditores. “Es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”, indicó, en referencia que fue una propuesta realizada por el oficialismo por afuera del temario previsto para tratar en sesiones extraordinarias. Y anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia.
Por otro lado, otro punto que generó malestar en el PRO fue el rechazo al artículo que se incluyó en el presupuesto nacional, que incluía el pago a la ciudad de Buenos Aires del monto correspondiente a deuda por la coparticipación. Era un pedido orgánico del bloque amarillo, y un reclamo que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, negoció con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Cerca del mandatario porteño, y ante la consulta de este medio, indicaron que “seguirán trabajando incansablemente para que el Gobierno Nacional cumpla con el fallo de la Corte”. “Fue un grave error que se incluyera en ese capítulo. Debería haber tenido un capítulo especial y ser tratado de manera diferenciada. Cumplir con los fallos judiciales es una obligación. Desde el PRO se planteó siempre. Creemos que el gobierno del presidente Milei tiene la misma vocación para hacerlo”, añadieron.
El fastidio corresponde a la estrategia que implementó el oficialismo. Que incluyó el apartado que beneficiaba a CABA junto con otros cambios y la derogación de las leyes de discapacidad y universidades. En la bancada amarilla interpretaron que fue un intento de forzar el apoyo de algunos diputados como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Karina Banfi o Álvaro González, que forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda. Al momento de la votación, el capítulo entero salió rechazado.
Este estado de malestar general también tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires, donde varios intendentes del PRO cuestionaron que LLA busque “trabar la gobernabilidad” en cada uno de los concejos deliberantes.
“Lo que estamos viendo es que La Libertad Avanza viene jugando bastante a trabar, sobre todo en municipios del PRO. Pasó en Vicente López, donde el principal referente votó con el kirchnerismo y rechazó presupuesto y fiscal; en San Isidro ni siquiera dejaron que se trate; en Junín y Pergamino aceptaron solo discutir autoridades y después frenaron todo; y en 9 de Julio directamente no hay diálogo. A eso sumale Arrecifes, donde el referente local termina encabezando marchas contra la inseguridad del propio municipio y nos defenestra en los medios", sostuvo a Infobae un importante armador provincial del PRO. En otros municipios, como Pinamar y Zárate, también hay malestar.
Infobae
El Gobierno dice que tal como quedó aprobado el presupuesto no le sirve y que podría vetarloPolítica18/12/2025
En Casa Rosada pasaron de la confianza a la frustración por los cambios que le hicieron en Diputados; el fracaso para derogar las leyes de discapacidad y universidades fue la clave.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.
AFA: La IGJ fijó el 20 de enero como fecha límite para explicar los balances contablesPolítica18/12/2025
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, ratificó que la AFA tiene plazo hasta el 20 de enero para presentar explicaciones sobre sus balances contables y gastos no estatutarios.
El ministro de Desarrollo Social de Salta, Mario Mimessi, rubricó convenios clave con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que garantizan la continuidad de la asistencia social en la provincia.
La Provincia defendió la reforma del Estado: menos cargos políticos y fin del “yo no fui”
Paula Benavides afirmó que la nueva Ley de Ministerios reduce secretarías, elimina duplicidad de funciones y busca mayor responsabilidad en la gestión pública.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.