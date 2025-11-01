Pymes y estudios contables: qué tareas automatizar con IA y por dónde empezar

En declaraciones a Vale Todo por Aries, los especialistas Santiago Konstanstinovsky y Luciano Riveiro, de la consultora Fame IA, explicaron cómo las pequeñas y medianas empresas pueden comenzar a incorporar inteligencia artificial sin miedo ni grandes inversiones.

El proceso, dijeron, debe basarse en tres pasos: diagnóstico, entrenamiento del equipo e integración gradual. “Lo primero es identificar las tareas repetitivas que consumen tiempo. Desde ahí se puede diseñar una automatización que alivie la carga operativa”, detallaron.

Entre los ejemplos concretos mencionaron la lectura automática de facturas o tickets a partir de una foto, la generación de reportes y la liquidación automática de impuestos. También destacaron la posibilidad de programar el envío mensual de facturas o recordatorios.

Advirtieron, sin embargo, que sin adopción del equipo humano no hay éxito posible: “Podés tener la mejor automatización, pero si la gente no la usa, no sirve de nada”.

Sobre el temor a ser reemplazados, aclararon que la IA “no sustituye a contadores ni abogados”. “Lo que reemplaza son tareas operativas; los profesionales seguirán siendo los que analizan, interpretan y toman decisiones”, remarcaron.

Finalmente, anticiparon que la adopción será más rápida de lo que muchos imaginan. “Vamos camino a que cada persona gestione sus propios agentes de inteligencia artificial. Lo importante es empezar a usarla ahora, aprender y adaptarse”.