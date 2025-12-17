El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El cometa 3I/ATLAS se encuentra a menos de 48 horas de alcanzar su punto más cercano a la Tierra
no de los momentos más esperados por los científicos tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, cuando el cometa 3I/ATLAS se ubique a 270 millones de kilómetros de la Tierra.Ciencia & Tecnología17/12/2025
La cifra representa 1,8 veces la distancia entre nuestro planeta y el Sol, según indicó la Agencia Espacial Europea (ESA) y es el punto más aledaño jamás registrado.
Los astrónomos centran su atención en la coma, la nube de gas y polvo que rodea el núcleo. Las recientes imágenes difundidas por la NASA y otros organismos espaciales, muestran con nitidez parte de su estructura de polvo y gas, lo que abre interrogantes sobre la estructura del cuerpo celeste.
Xabier Pérez Couto, astrofísico de la Universidad de Coruña y líder del equipo de investigación que ha logrado reconstruir la trayectoria orbital del cometa 3I/ATLAS, explicó que “al acercarse, la radiación solar calienta su superficie y provoca que los hielos incrustados comiencen a sublimarse, es decir, a pasar rápidamente del estado sólido al gaseoso. Este proceso genera una coma, una envoltura de gas que brilla al ser iluminada por el Sol”.
Los especialistas de la agencia espacial estadounidense precisaron que la coma del 3I/ATLAS está dominada por dióxido de carbono en un porcentaje extraordinario: casi 8 a 1 respecto al agua (H₂O).
Los misterios de la composición del cometa 3I/ATLAS
El gas hidroxilo (OH) representa un indicador valioso para detectar la presencia de agua en el espacio interestelar. Esta molécula se forma cuando los rayos ultravioleta del Sol rompen las moléculas de agua (H2O) en átomos de hidrógeno y radicales hidroxilo.
En el caso del cometa 3I/ATLAS, la presencia del gas hidroxilo a 2,9 unidades astronómicas del Sol demuestra una actividad hídrica excepcionalmente temprana. Este método de detección indirecta, resulta particularmente útil para estudiar cometas y otros cuerpos donde el agua puede estar presente bajo diferentes formas.
La combinación de elementos como los gases volátiles como el CO2, Metanol, agua y compuestos orgánicos, en condiciones adecuadas, pueden dar lugar a moléculas complejas como: aminoácidos, bloques de ARN (Ácido Ribonucleico) y precursores orgánicos.
El momento de máxima cercanía permitirá estudiar con mayor detalle el brillo, composición y comportamiento del cometa 3I/ATLAS, una oportunidad clave para comprender materiales formados fuera del Sistema Solar.
Perfil
