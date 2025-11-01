Ucrania reivindica ataque contra oleoducto en Moscú

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) afirmó este sábado 1 de noviembre de 2025 haber ejecutado una operación especial que dejó inhabilitado el oleoducto circular de Koltsevoy, una red de unos 400 kilómetros que rodea la región de Moscú y abastece a instalaciones militares rusas.

Según un comunicado publicado en redes sociales, el ataque se produjo el 31 de octubre en el distrito de Ramenskoye y habría destruido “las tres líneas” que transportan gasolina, diésel y combustible de aviación desde las refinerías de Ryazan, Nizhni Nóvgorod y Moscú.

“El oleoducto que proporciona recursos al Ejército ocupante ruso fue completamente deshabilitado”, sostuvo la GUR, que difundió un video donde se observa una explosión. Moscú no ha confirmado oficialmente el incidente, aunque medios rusos reportaron la presencia de equipos de reparación y seguridad en la zona.

El jefe de la inteligencia ucraniana, Kyrylo Budanov, declaró que los ataques “han tenido más impacto que las sanciones económicas” impuestas a Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

En paralelo, Kiev informó sobre una operación militar en Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, donde unidades ucranianas intentan recuperar áreas bajo control ruso. Según fuentes militares, helicópteros de asalto participan en la ofensiva, mientras Rusia afirma haber derribado una aeronave y causado la muerte de once soldados ucranianos.

Con información de DZC, EFE, AP, REUTERS.