Récord mundial: gemelos británicos logran la calabaza más pesada

Ian y Stuart Paton, del Reino Unido, cultivaron una calabaza de más de 1.270 kilos, la más grande jamás registrada en competencias internacionales.

El Mundo01/11/2025

Los gemelos británicos Ian y Stuart Paton, oriundos de Lymington (Reino Unido), rompieron el récord mundial al presentar la calabaza más pesada de la historia, con un peso oficial de 1.278 kilos y una circunferencia superior a 6,4 metros.

El logro fue certificado en octubre por la Great Pumpkin Commonwealth, organismo internacional que regula las competencias de frutas gigantes. La marca superó el récord anterior, establecido en 2023 por el estadounidense Travis Gienger con una calabaza de 1.246 kilos.

Con más de 50 años de experiencia, los hermanos Paton han convertido su pasión por las calabazas gigantes en un legado familiar. “Una vez que cultivas una, quedas atrapado para siempre”, comentó Ian Paton, quien destacó que esta victoria coincide con la última temporada de cultivo de su hermano Stuart antes del retiro.

Las competencias de pesaje de calabazas se han consolidado como eventos de referencia mundial, en los que se utilizan básculas industriales y controles estrictos para validar los resultados.

Según expertos, el avance constante en técnicas de cultivo, intercambio de semillas y mejoras tecnológicas ha permitido que cada año se superen las marcas anteriores. Los especialistas estiman que el próximo objetivo mundial podría alcanzar los 1.360 kilos.

