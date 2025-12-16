La orden ejecutiva califica al narcótico como más cercano a un arma química y permite investigaciones y acciones militares contra el tráfico.
Australia: encontraron banderas de ISIS en uno de los autos de los terroristas
El primer ministro Anthony Albanese aseguró que padre e hijo actuaron por ideología yihadista; el atentado dejó 15 muertos durante una celebración judía en Bondi Beach.El Mundo16/12/2025
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que el padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney actuaron motivados “por la ideología” del grupo yihadista Estado Islámico (EI).
El ataque ocurrió el domingo por la tarde en Bondi Beach y dejó un saldo de 15 muertos y más de 40 heridos, en uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de Australia. Los atacantes fueron identificados como Sajid Akram y su hijo Naveed.
“Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico”, declaró Albanese a la cadena ABC luego de que se encontraran “dos banderas artesanales" del grupo terrorista en su auto junto a artefactos explosivos improvisados, según informó el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.
“Con el auge del ISIS hace ya más de una década, el mundo ha estado lidiando con el extremismo y esta ideología de odio”, agregó Albanese.
Un ataque planificado y señales de alerta previas
La policía calificó el hecho como un acto “terrorista” impulsado por el antisemitismo, aunque hasta ahora se habían dado pocos detalles sobre las motivaciones profundas de los agresores.
Las autoridades australianas enfrentan crecientes cuestionamientos sobre si se podría haber hecho más para evitar la masacre. Albanese reconoció que Naveed Akram, un albañil desempleado de 24 años, ya había llamado la atención de la agencia de inteligencia en 2019, pero no se lo consideró una amenaza inminente.
La policía sigue reconstruyendo los movimientos de los atacantes en los días previos al tiroteo. Una de las claves es un viaje que ambos realizaron a Filipinas en noviembre, donde, según el departamento migratorio de ese país, el padre se identificó como ciudadano indio y el hijo como australiano.
“Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron están siendo investigados en este momento”, explicó Lanyon. Según revelaron fuentes de seguridad al medio australiano ABC, habrían recibido “entrenamiento de estilo militar” en ese país.
Estados Unidos mató a ocho narcotraficantes en ataques contra embarcaciones en el PacíficoEl Mundo16/12/2025
El Comando Sur confirmó tres bombardeos en aguas internacionales contra lanchas usadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
Temporal en Brasil: el viento derribó una réplica de la Estatua de la Libertad en Porto AlegreEl Mundo16/12/2025
La estructura de 35 metros cayó en un estacionamiento de Guaíba durante ráfagas de hasta 90 km/h y no hubo heridos.
Maduro insultó a María Corina Machado y dijo que “lo que tiene roto es el cerebro”El Mundo16/12/2025
En un programa de la televisión estatal, el presidente venezolano volvió a cargar con fuertes agravios contra la líder opositora.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.