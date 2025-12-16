Australia: encontraron banderas de ISIS en uno de los autos de los terroristas

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que el padre e hijo que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney actuaron motivados “por la ideología” del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El ataque ocurrió el domingo por la tarde en Bondi Beach y dejó un saldo de 15 muertos y más de 40 heridos, en uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de Australia. Los atacantes fueron identificados como Sajid Akram y su hijo Naveed.

“Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico”, declaró Albanese a la cadena ABC luego de que se encontraran “dos banderas artesanales" del grupo terrorista en su auto junto a artefactos explosivos improvisados, según informó el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

“Con el auge del ISIS hace ya más de una década, el mundo ha estado lidiando con el extremismo y esta ideología de odio”, agregó Albanese.

Un ataque planificado y señales de alerta previas

La policía calificó el hecho como un acto “terrorista” impulsado por el antisemitismo, aunque hasta ahora se habían dado pocos detalles sobre las motivaciones profundas de los agresores.

Las autoridades australianas enfrentan crecientes cuestionamientos sobre si se podría haber hecho más para evitar la masacre. Albanese reconoció que Naveed Akram, un albañil desempleado de 24 años, ya había llamado la atención de la agencia de inteligencia en 2019, pero no se lo consideró una amenaza inminente.

La policía sigue reconstruyendo los movimientos de los atacantes en los días previos al tiroteo. Una de las claves es un viaje que ambos realizaron a Filipinas en noviembre, donde, según el departamento migratorio de ese país, el padre se identificó como ciudadano indio y el hijo como australiano.

“Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron están siendo investigados en este momento”, explicó Lanyon. Según revelaron fuentes de seguridad al medio australiano ABC, habrían recibido “entrenamiento de estilo militar” en ese país.

