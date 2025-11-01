Muere un estudiante Universitario tras presunta agresión en fiesta de Halloween en Bogotá

Un estudiante de la Universidad de los Andes, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, falleció este viernes 31 de octubre de 2025 en Bogotá, tras haber sido presuntamente agredido por algunos de sus compañeros durante una fiesta de Halloween, según informó W Radio.

El joven, de 20 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar durante la madrugada del viernes, donde permaneció varias horas internado. De acuerdo con el medio radial, murió hacia las 19:00, a causa de las graves lesiones sufridas durante el altercado.

Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron la captura de tres personas por el delito de lesiones personales, en hechos ocurridos la noche del jueves 30 de octubre. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la agresión.

Hasta el momento, ni la Universidad de los Andes ni las familias de los presuntos implicados han emitido un comunicado oficial. La institución activó sus protocolos de acompañamiento psicológico para la comunidad universitaria, ante la conmoción generada dentro del campus.

La Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación trabajan de manera conjunta para esclarecer si se trató de una riña entre estudiantes o una agresión premeditada. Las cámaras de seguridad del lugar donde se realizó la fiesta privada —en una vivienda cercana a la zona universitaria del norte de Bogotá— serán clave para reconstruir los hechos.

Versiones iniciales indican que se presentó una discusión que terminó en golpes, aunque los motivos aún no han sido establecidos. El cuerpo de Jaime Esteban Moreno fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se practicará la necropsia que determinará las causas exactas de su muerte.

La familia de Jaime Esteban Moreno pidió respeto y reserva mientras avanzan las investigaciones. Amigos y compañeros compartieron mensajes en redes sociales, recordándolo como un joven tranquilo, apasionado por la tecnología y comprometido con su carrera.

La Sijín y la Fiscalía continúan con las diligencias de verificación e identificación de los capturados, quienes permanecen bajo custodia policial.