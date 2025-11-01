Los servicios de inteligencia de Ucrania (GUR) reivindicaron un ataque contra un oleoducto militar en la región de Moscú, al que atribuyen la destrucción de tres líneas de suministro de combustible utilizadas por las tropas rusas.
Muere un estudiante Universitario tras presunta agresión en fiesta de Halloween en Bogotá
La Policía capturó a tres personas presuntamente relacionadas con la muerte de un estudiante de 20 años en Bogotá.El Mundo01/11/2025
Un estudiante de la Universidad de los Andes, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, falleció este viernes 31 de octubre de 2025 en Bogotá, tras haber sido presuntamente agredido por algunos de sus compañeros durante una fiesta de Halloween, según informó W Radio.
El joven, de 20 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar durante la madrugada del viernes, donde permaneció varias horas internado. De acuerdo con el medio radial, murió hacia las 19:00, a causa de las graves lesiones sufridas durante el altercado.
Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron la captura de tres personas por el delito de lesiones personales, en hechos ocurridos la noche del jueves 30 de octubre. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la agresión.
Hasta el momento, ni la Universidad de los Andes ni las familias de los presuntos implicados han emitido un comunicado oficial. La institución activó sus protocolos de acompañamiento psicológico para la comunidad universitaria, ante la conmoción generada dentro del campus.
La Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación trabajan de manera conjunta para esclarecer si se trató de una riña entre estudiantes o una agresión premeditada. Las cámaras de seguridad del lugar donde se realizó la fiesta privada —en una vivienda cercana a la zona universitaria del norte de Bogotá— serán clave para reconstruir los hechos.
Versiones iniciales indican que se presentó una discusión que terminó en golpes, aunque los motivos aún no han sido establecidos. El cuerpo de Jaime Esteban Moreno fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se practicará la necropsia que determinará las causas exactas de su muerte.
La familia de Jaime Esteban Moreno pidió respeto y reserva mientras avanzan las investigaciones. Amigos y compañeros compartieron mensajes en redes sociales, recordándolo como un joven tranquilo, apasionado por la tecnología y comprometido con su carrera.
La Sijín y la Fiscalía continúan con las diligencias de verificación e identificación de los capturados, quienes permanecen bajo custodia policial.
Ian y Stuart Paton, del Reino Unido, cultivaron una calabaza de más de 1.270 kilos, la más grande jamás registrada en competencias internacionales.
Al menos 13 personas murieron y 11 siguen desaparecidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra que golpearon el centro de Vietnam.
El presidente Daniel Noboa negó la instalación de una base estadounidense en el archipiélago, aunque dejó abierta la posibilidad de cooperación en Manta o Salinas.
Disneyland París actualizó sus controles de acceso luego de que una estafa viral en TikTok permitiera el ingreso gratuito mediante el intercambio de entradas.
Familiares y organizaciones sociales exigieron justicia por la muerte de 121 personas en un operativo policial llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Este viernes los bancos redujeron las tasas de plazos fijos. Chequeá el ranking actualizado y cuáles son las opciones más convenientes según tus objetivos de ahorro.
Tasas de billeteras virtuales hoy: Naranja X y Ualá encabezan los rendimientos diariosEconomía31/10/2025
Las billeteras virtuales continúan ofreciendo rendimientos sobre saldos depositados, aunque con topes y tasas que varían según la plataforma. Naranja X lidera con una TNA del 39%.
Se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.