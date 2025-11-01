Inundaciones en Vietnam dejan 13 muertos y 11 desaparecidos

Las autoridades de Vietnam intensificaron este viernes las operaciones de rescate tras varios días de lluvias récord que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país.

El balance provisional indica 13 muertos, 11 desaparecidos y decenas de miles de desplazados, según medios locales.

Cerca de 26.000 personas fueron evacuadas de zonas de riesgo, mientras unas 120.000 viviendas resultaron afectadas. Las provincias de Lam Dong, Da Nang y Hue figuran entre las más impactadas.

El Gobierno vietnamita desplegó helicópteros y equipos de emergencia para entregar alimentos, medicinas y refugio temporal, además de iniciar la restauración de carreteras, líneas eléctricas y escuelas.

La agencia meteorológica advirtió que las precipitaciones podrían superar los 700 milímetros en algunas regiones y mantenerse hasta el 4 de noviembre. El primer ministro Pham Minh Chinh ordenó garantizar la asistencia a todas las familias afectadas y reforzar la protección de zonas históricas, como el complejo imperial de Hue.

Con información de Associated Press y Europa Press