Inundaciones en Vietnam dejan 13 muertos y 11 desaparecidos

Al menos 13 personas murieron y 11 siguen desaparecidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra que golpearon el centro de Vietnam.

El Mundo01/11/2025

230929140616-inundaciones-vietnam-intensas-lluvias-cafe-tv-00000007-full-169

Las autoridades de Vietnam intensificaron este viernes las operaciones de rescate tras varios días de lluvias récord que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país.
El balance provisional indica 13 muertos, 11 desaparecidos y decenas de miles de desplazados, según medios locales.

Cerca de 26.000 personas fueron evacuadas de zonas de riesgo, mientras unas 120.000 viviendas resultaron afectadas. Las provincias de Lam Dong, Da Nang y Hue figuran entre las más impactadas.

DKYFCN7EMBBG5MKZTZIVPUHKGURobo millonario en el museo de Louvre: Detuvieron a dos sospechosos

El Gobierno vietnamita desplegó helicópteros y equipos de emergencia para entregar alimentos, medicinas y refugio temporal, además de iniciar la restauración de carreteras, líneas eléctricas y escuelas.

La agencia meteorológica advirtió que las precipitaciones podrían superar los 700 milímetros en algunas regiones y mantenerse hasta el 4 de noviembre. El primer ministro Pham Minh Chinh ordenó garantizar la asistencia a todas las familias afectadas y reforzar la protección de zonas históricas, como el complejo imperial de Hue.

Con información de Associated Press y Europa Press

Te puede interesar
74583875_604

Ucrania reivindica ataque contra oleoducto en Moscú

El Mundo01/11/2025

Los servicios de inteligencia de Ucrania (GUR) reivindicaron un ataque contra un oleoducto militar en la región de Moscú, al que atribuyen la destrucción de tres líneas de suministro de combustible utilizadas por las tropas rusas.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail