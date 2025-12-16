La contundente decisión de Paredes que podría acelerar la llegada de Dybala a Boca

El mediocampista del “Xeneize” tiene intenciones de seducir al atacante de la Roma para que arribe al conjunto azul y oro.

Deportes16/12/2025

360

El viaje relámpago de Leandro Paredes a Italia, apenas finalizada la temporada con Boca, va más allá de un simple reencuentro de amigos y se convirtió en el catalizador de un inmenso sueño xeneize: la llegada de Paulo Dybala. La presencia del “5” en el Olímpico de Roma para ver a su excompañero y amigo es una jugada estratégica de alto impacto emocional.

Este movimiento se da en un momento crucial para la “Joya”. El delantero argentino tuvo un año complicado en el elenco italiano, marcado por las intermitencias físicas y su reciente suplencia (como la vista ante Como), lo que sugiere una etapa con punto final. La noticia que retumba en Europa, y que alimenta la ilusión de la Ribera, es que Roma no tendría intenciones de renovar el contrato del cordobés, el cual expira en junio del próximo año.

De concretarse esta no renovación, Dybala quedaría libre, eliminando la barrera de una transferencia millonaria para Boca. Aquí es donde la figura de Paredes cobra una relevancia fundamental. La profunda amistad forjada en Italia y consolidada con la gloria de ser campeones del mundo en la Selección Argentina, es el arma secreta de Boca. 

Te puede interesar
OIP

Un gol argentino gana el Premio Puskas 2025

Deportes16/12/2025

Santiago Montiel es el ganador del Premio Puskás de la FIFA 2025. Reconocimiento a la chilena del extremo de Independiente contra Independiente Rivadavia. Es el segundo argentino consecutivo en ganar el premio, tras Alejandro Garnacho.

i?img=%2Fphoto%2F2025%2F1216%2Fr1590014_1296x729_16%2D9

Donnarumma ganó el premio The Best

Deportes16/12/2025

El italiano Gianluigi Donnarumma fue galardonado con el Premio FIFA The Best al mejor arquero de 2025, imponiéndose sobre el argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 6.37.00 PM (1)

Bastía y la inexperiencia: “No somos desconocidos del fútbol”

Deportes16/12/2025

Central Norte puso en marcha una nueva etapa futbolística con la presentación oficial de Adrián Bastía como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador asumió el cargo agradeciendo la confianza de la dirigencia y dejando en claro los pilares que marcarán su ciclo: trabajo, humildad y sacrificio.

Lo más visto
bastia central

Central Norte presenta a Bastía

Deportes15/12/2025

Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail