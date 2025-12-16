La contundente decisión de Paredes que podría acelerar la llegada de Dybala a Boca

El viaje relámpago de Leandro Paredes a Italia, apenas finalizada la temporada con Boca, va más allá de un simple reencuentro de amigos y se convirtió en el catalizador de un inmenso sueño xeneize: la llegada de Paulo Dybala. La presencia del “5” en el Olímpico de Roma para ver a su excompañero y amigo es una jugada estratégica de alto impacto emocional.

Este movimiento se da en un momento crucial para la “Joya”. El delantero argentino tuvo un año complicado en el elenco italiano, marcado por las intermitencias físicas y su reciente suplencia (como la vista ante Como), lo que sugiere una etapa con punto final. La noticia que retumba en Europa, y que alimenta la ilusión de la Ribera, es que Roma no tendría intenciones de renovar el contrato del cordobés, el cual expira en junio del próximo año.

De concretarse esta no renovación, Dybala quedaría libre, eliminando la barrera de una transferencia millonaria para Boca. Aquí es donde la figura de Paredes cobra una relevancia fundamental. La profunda amistad forjada en Italia y consolidada con la gloria de ser campeones del mundo en la Selección Argentina, es el arma secreta de Boca.