Lionel Messi le puso fin a su gira por la India y regresa a Rosario con De Paul y Suárez

Lionel Messi culminó su gira por la India, de la cual participaron Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez, que duró tres días por las principales ciudades del país, y ahora regresará a Rosario.

El capitán de “Las Garzas” realizó varios actos de presencia junto a sus compañeros de equipo y causaron una revolución entre los hinchas y en los números económicos.

Un saludo y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India costó a los seguidores más de U$S11.000, según detalló la página oficial del organizador de la experiencia. Además, el paquete, de carácter exclusivo y con entradas limitadas organizadas a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habría alcanzado cifras muy superiores, de hasta U$S 120.000.

Luego de la locura generada, el campeón del mundo en Qatar 2022 afrontó este lunes la última jornada de su visita a India, en la que agradeció al público por "todo el amor y el apoyo".