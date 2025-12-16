Lionel Messi le puso fin a su gira por la India y regresa a Rosario con De Paul y Suárez

El astro argentino culminó su visita al país asiático, en el cual generó una revolución junto a sus compañeros de Inter Miami. Ahora descansará en Argentina para las fiestas con sus amigos.

Deportes16/12/2025

720

Lionel Messi culminó su gira por la India, de la cual participaron Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez, que duró tres días por las principales ciudades del país, y ahora regresará a Rosario.

El capitán de “Las Garzas” realizó varios actos de presencia junto a sus compañeros de equipo y causaron una revolución entre los hinchas y en los números económicos.

Un saludo y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India costó a los seguidores más de U$S11.000, según detalló la página oficial del organizador de la experiencia. Además, el paquete, de carácter exclusivo y con entradas limitadas organizadas a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habría alcanzado cifras muy superiores, de hasta U$S 120.000.

Luego de la locura generada, el campeón del mundo en Qatar 2022 afrontó este lunes la última jornada de su visita a India, en la que agradeció al público por "todo el amor y el apoyo".

Te puede interesar
OIP

Un gol argentino gana el Premio Puskas 2025

Deportes16/12/2025

Santiago Montiel es el ganador del Premio Puskás de la FIFA 2025. Reconocimiento a la chilena del extremo de Independiente contra Independiente Rivadavia. Es el segundo argentino consecutivo en ganar el premio, tras Alejandro Garnacho.

i?img=%2Fphoto%2F2025%2F1216%2Fr1590014_1296x729_16%2D9

Donnarumma ganó el premio The Best

Deportes16/12/2025

El italiano Gianluigi Donnarumma fue galardonado con el Premio FIFA The Best al mejor arquero de 2025, imponiéndose sobre el argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 6.37.00 PM (1)

Bastía y la inexperiencia: “No somos desconocidos del fútbol”

Deportes16/12/2025

Central Norte puso en marcha una nueva etapa futbolística con la presentación oficial de Adrián Bastía como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador asumió el cargo agradeciendo la confianza de la dirigencia y dejando en claro los pilares que marcarán su ciclo: trabajo, humildad y sacrificio.

