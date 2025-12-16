Lionel Messi le puso fin a su gira por la India y regresa a Rosario con De Paul y Suárez

La contundente decisión de Paredes que podría acelerar la llegada de Dybala a BocaDeportes16/12/2025
El mediocampista del “Xeneize” tiene intenciones de seducir al atacante de la Roma para que arribe al conjunto azul y oro.
El astro argentino culminó su visita al país asiático, en el cual generó una revolución junto a sus compañeros de Inter Miami. Ahora descansará en Argentina para las fiestas con sus amigos.Deportes16/12/2025
Lionel Messi culminó su gira por la India, de la cual participaron Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez, que duró tres días por las principales ciudades del país, y ahora regresará a Rosario.
El capitán de “Las Garzas” realizó varios actos de presencia junto a sus compañeros de equipo y causaron una revolución entre los hinchas y en los números económicos.
Un saludo y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India costó a los seguidores más de U$S11.000, según detalló la página oficial del organizador de la experiencia. Además, el paquete, de carácter exclusivo y con entradas limitadas organizadas a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habría alcanzado cifras muy superiores, de hasta U$S 120.000.
Luego de la locura generada, el campeón del mundo en Qatar 2022 afrontó este lunes la última jornada de su visita a India, en la que agradeció al público por "todo el amor y el apoyo".
El hincha de Racing Club, Alejandro Ciganotto, no pudo coronar su histórica travesía por Sudamérica con el premio FIFA The Best a la Afición 2025.
Santiago Montiel es el ganador del Premio Puskás de la FIFA 2025. Reconocimiento a la chilena del extremo de Independiente contra Independiente Rivadavia. Es el segundo argentino consecutivo en ganar el premio, tras Alejandro Garnacho.
El italiano Gianluigi Donnarumma fue galardonado con el Premio FIFA The Best al mejor arquero de 2025, imponiéndose sobre el argentino Emiliano "Dibu" Martínez.
La Fórmula 1 confirmó oficialmente el regreso del Gran Premio de Portugal para las temporadas 2027 y 2028.
Central Norte puso en marcha una nueva etapa futbolística con la presentación oficial de Adrián Bastía como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador asumió el cargo agradeciendo la confianza de la dirigencia y dejando en claro los pilares que marcarán su ciclo: trabajo, humildad y sacrificio.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.