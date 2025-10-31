Entre calabazas, santos y ofrendas: Salta vive todas las celebraciones del 31 de octubre

Desde temprano, las calles de Salta se preparan para un día de celebraciones diversas. En el micro y macrocentro, los locales exhiben calabazas, arañas y máscaras de terror. Las más buscadas: las de Scream, calaveras y el payaso It.

Los vendedores ambulantes también se suman con creatividad: venden manos de monstruo con una pequeña bolsa para recolectar golosinas, a 4000 pesos.

La Municipalidad de Salta organizó actividades gratuitas en el Parque San Martín y en la Usina Cultural, con juegos, música, pintacaritas y concursos de disfraces. En Plaza Alvarado, hoy y mañana desde las 20, habrá desfiles de zombies, cosplay y propuestas para toda la familia.

En contraste, grupos religiosos impulsan la “Noche Blanca”, una convocatoria de oración y reflexión en Rosario de Lerma, como alternativa a la “noche de las brujas”.

Y en las veredas del mercado San Miguel y calle San Martín, los puestos ofrecen coronas de flores y panecillos de ofrenda por el Día de las Almas, con precios desde $1000. Cruces, escaleras y palomas de pan, símbolos de una tradición que se mantiene viva en la cultura salteña.