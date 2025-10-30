Dos salteños y un tucumano fueron detenidos en el marco de una investigación por una posible maniobra fraudulenta a través de un grupo de Telegram.
Triple crimen de Florencio Varela: la causa pasa a la Justicia Federal
Se trata de un nuevo avance en la causa, a la par de que se le dictó prisión preventiva a los ocho imputados. Así, quedará en manos de la Justicia de Morón.Judiciales30/10/2025
En un nuevo avance en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, la causa pasará a la Justicia Federal. Además, se le dictó prisión preventiva a los ocho imputados por homicidio agravado.
Esta decisión hacia el panorama federal, confirmada por TN, responde a la cuestión vinculada del narcotráfico en el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El fiscal a cargo del triple crimen es Adrián Arribas.
Triple femicidio de Florencio Varela: la causa pasa a la Justicia Federal
Así, el caso -que quedará en manos de la justicia de Morón, provincia de Buenos Aires- será investigado bajo el móvil barajado hasta el momento por una parte de los investigadores: el de la organización criminal vinculada a la venta de droga.
En el caso de la prisión preventiva, la misma aplicará para los ocho imputados por el caso:
- Miguel Ángel Villanueva Silva;Ariel Giménez;
- Víctor Sotacuro Lázaro;
- Maximiliano Andrés Parra;
- Celeste Magalí González Guerrero;
- Milagros Florencia Ibáñez;
- Iara Florencia Ibarra;
- Matías Agustín Ozorio
En las últimas horas se conoció un nuevo nombre en el caso del triple femicidio de Florencio Varela: el de " El Señor Jota", un narco acusado de ordenar la ejecución del crimen. Luego de ser trasladado este martes para su indagatoria, ahora se conoció qué declaró.
Frente al fiscal, declaró cerca de dos horas y luego, en un gran operativo de seguridad similar a cuando llegó, fue trasladado hacia la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) de la calle Cavia, detalló Clarín.
Cubas quedó imputado por la de causa de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.
Según informó Clarín, Cubas comenzó diciendo: "No guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, y sostuvo que ingresó de manera legal a la Argentina desde España, donde estuvo viviendo con un familiar en la ciudad de Valencia.
Con información de ámbito
Ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando un hombre falleció luego de ser herido con un arma blanca en una gresca.
Caso María Cash: El fiscal Villalba insistió con la responsabilidad del camionero
Ante la Cámara de Apelaciones, el Fiscal dijo que Romero fue el último en ver a Cash con vida, cuestionó que nunca colaboró con la investigación y pidió cambiar a la Jueza por cerrar “anticipadamente” la causa.
El ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo fue condenado por amenazas coactivas y peculado, con penas en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
“Las víctimas hablan cuándo y cómo pueden”: No descartan nuevas denuncias por la trata en escuelas
La abogada querellante Sandra Domene contó en Aries el proceso que atravesó una de las jóvenes víctimas para poder denunciar. Dijo que el acompañamiento psicológico fue clave y que podrían surgir más casos por la magnitud de la red.
Explotación sexual en escuelas de Salta: Pagaban por 'fiestas' y hasta por reclutar a nuevas menores
La abogada querellante Sandra Domene definió como “una esclavitud moderna” el caso que investiga la Justicia Federal por explotación sexual de menores en Salta. Hay múltiples imputados y más de treinta denuncias.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.