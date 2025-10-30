Triple crimen de Florencio Varela: la causa pasa a la Justicia Federal

En un nuevo avance en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, la causa pasará a la Justicia Federal. Además, se le dictó prisión preventiva a los ocho imputados por homicidio agravado.

Esta decisión hacia el panorama federal, confirmada por TN, responde a la cuestión vinculada del narcotráfico en el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El fiscal a cargo del triple crimen es Adrián Arribas.

Triple femicidio de Florencio Varela: la causa pasa a la Justicia Federal

Así, el caso -que quedará en manos de la justicia de Morón, provincia de Buenos Aires- será investigado bajo el móvil barajado hasta el momento por una parte de los investigadores: el de la organización criminal vinculada a la venta de droga.

En el caso de la prisión preventiva, la misma aplicará para los ocho imputados por el caso:

Miguel Ángel Villanueva Silva;Ariel Giménez;

Víctor Sotacuro Lázaro;

Maximiliano Andrés Parra;

Celeste Magalí González Guerrero;

Milagros Florencia Ibáñez;

Iara Florencia Ibarra;

Matías Agustín Ozorio

En las últimas horas se conoció un nuevo nombre en el caso del triple femicidio de Florencio Varela: el de " El Señor Jota", un narco acusado de ordenar la ejecución del crimen. Luego de ser trasladado este martes para su indagatoria, ahora se conoció qué declaró.

Frente al fiscal, declaró cerca de dos horas y luego, en un gran operativo de seguridad similar a cuando llegó, fue trasladado hacia la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) de la calle Cavia, detalló Clarín.

Cubas quedó imputado por la de causa de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

Según informó Clarín, Cubas comenzó diciendo: "No guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, y sostuvo que ingresó de manera legal a la Argentina desde España, donde estuvo viviendo con un familiar en la ciudad de Valencia.

Con información de ámbito