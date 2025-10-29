Dos salteños y un tucumano fueron detenidos en el marco de una investigación por una posible maniobra fraudulenta a través de un grupo de la aplicación Telegram. Se trabajó con la figura del agente encubierto digital, técnicas de acceso remoto (remote forensic) y bloqueo de redes Wi-Fi para identificar a los sospechosos.
Caso María Cash: El fiscal Villalba insistió con la responsabilidad del camionero
Ante la Cámara de Apelaciones, el Fiscal dijo que Romero fue el último en ver a Cash con vida, cuestionó que nunca colaboró con la investigación y pidió cambiar a la Jueza por cerrar “anticipadamente” la causa.Judiciales29/10/2025Ivana Chañi
En una audiencia celebrada este miércoles en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el fiscal Eduardo Villalba pidió declarar nulo el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, quien había sido desvinculado de la causa que investiga la desaparición y posible femicidio de María Cash, ocurrida en julio de 2011.
Villalba sostuvo ante los jueces que la resolución dictada por la jueza Mariela Giménez, el 12 de mayo pasado, “carece de motivación suficiente y prescinde de las constancias de la causa que sustentan la responsabilidad de Romero”.
“Respetamos el trabajo de la jueza, pero el auto de sobreseimiento es nulo porque no está motivado y deja de lado elementos que acreditan la responsabilidad de Romero”, señaló el fiscal.
Acompañado por el querellante Nicolás Escandar, el Ministerio Público Fiscal también pidió que el caso cambie de juzgado, al cuestionar el cierre anticipado de la investigación.
Villalba afirmó que existen “serios indicios” que vinculan al camionero con la desaparición de la joven:
“Romero fue la última persona que la levantó en la ruta, nunca colaboró con la investigación y nunca explicó qué pasó. Hay un derecho a la verdad: la familia de María tiene derecho a saber qué ocurrió”, expresó.
El fiscal explicó que el fallo de sobreseimiento se apoyó en un peritaje “incompleto”, que desestimó el trabajo realizado durante años por el equipo técnico del Ministerio Público.
“Un sobreseimiento impediría volver a investigarlo, y el cuerpo de María nunca apareció. Por eso esta resolución es prematura y debe ser anulada”, advirtió.
Villalba también mencionó posibles encubrimientos y maniobras para desviar la investigación:
“No hablo de complicidades en el hecho, sino de encubrimientos que buscaron que no se lo investigue a Romero”, dijo.
La audiencia continuó con la exposición de la querella, que comparte la hipótesis de la Fiscalía. Luego fue el turno de la defensa del imputado.
Al finalizar la audiencia, el Tribunal anunció que por la complejidad de la causa y la cantidad de cuerpos que tiene el expediente “va a tomar más tiempo del previsto emitir una resolución, pero que tratarán que sea antes de fin de año”.
Ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando un hombre falleció luego de ser herido con un arma blanca en una gresca.
El ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo fue condenado por amenazas coactivas y peculado, con penas en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
“Las víctimas hablan cuándo y cómo pueden”: No descartan nuevas denuncias por la trata en escuelas
La abogada querellante Sandra Domene contó en Aries el proceso que atravesó una de las jóvenes víctimas para poder denunciar. Dijo que el acompañamiento psicológico fue clave y que podrían surgir más casos por la magnitud de la red.
Explotación sexual en escuelas de Salta: Pagaban por 'fiestas' y hasta por reclutar a nuevas menores
La abogada querellante Sandra Domene definió como “una esclavitud moderna” el caso que investiga la Justicia Federal por explotación sexual de menores en Salta. Hay múltiples imputados y más de treinta denuncias.
Red de trata de menores en Salta: dónde denunciar
El Ministerio Público Fiscal de la Nación recordó los canales de denuncia y asistencia disponibles las 24 horas para niñas, niños, adolescentes y personas que atraviesen o conozcan situaciones de trata, abuso o explotación sexual.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.
A 11 años de la tragedia en Guachipas, conmemoraron el Día Provincial del Brigadista ForestalSalta28/10/2025
Al cumplirse 11 años de la tragedia en Guachipas, autoridades provinciales, municipales, cuarteles de bomberos voluntarios y familiares rindieron un sentido homenaje. Destacaron la labor de los brigadistas realizada en distintos puntos de la provincia.