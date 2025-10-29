Caso María Cash: El fiscal Villalba insistió con la responsabilidad del camionero

En una audiencia celebrada este miércoles en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el fiscal Eduardo Villalba pidió declarar nulo el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, quien había sido desvinculado de la causa que investiga la desaparición y posible femicidio de María Cash, ocurrida en julio de 2011.

Villalba sostuvo ante los jueces que la resolución dictada por la jueza Mariela Giménez, el 12 de mayo pasado, “carece de motivación suficiente y prescinde de las constancias de la causa que sustentan la responsabilidad de Romero”.

“Respetamos el trabajo de la jueza, pero el auto de sobreseimiento es nulo porque no está motivado y deja de lado elementos que acreditan la responsabilidad de Romero”, señaló el fiscal.

Acompañado por el querellante Nicolás Escandar, el Ministerio Público Fiscal también pidió que el caso cambie de juzgado, al cuestionar el cierre anticipado de la investigación.

Villalba afirmó que existen “serios indicios” que vinculan al camionero con la desaparición de la joven:

“Romero fue la última persona que la levantó en la ruta, nunca colaboró con la investigación y nunca explicó qué pasó. Hay un derecho a la verdad: la familia de María tiene derecho a saber qué ocurrió”, expresó.

El fiscal explicó que el fallo de sobreseimiento se apoyó en un peritaje “incompleto”, que desestimó el trabajo realizado durante años por el equipo técnico del Ministerio Público.

“Un sobreseimiento impediría volver a investigarlo, y el cuerpo de María nunca apareció. Por eso esta resolución es prematura y debe ser anulada”, advirtió.

Villalba también mencionó posibles encubrimientos y maniobras para desviar la investigación:

“No hablo de complicidades en el hecho, sino de encubrimientos que buscaron que no se lo investigue a Romero”, dijo.

La audiencia continuó con la exposición de la querella, que comparte la hipótesis de la Fiscalía. Luego fue el turno de la defensa del imputado.

Al finalizar la audiencia, el Tribunal anunció que por la complejidad de la causa y la cantidad de cuerpos que tiene el expediente “va a tomar más tiempo del previsto emitir una resolución, pero que tratarán que sea antes de fin de año”.