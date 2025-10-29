“Las víctimas hablan cuándo y cómo pueden”: No descartan nuevas denuncias por la trata en escuelas

La abogada Sandra Domene, representante de una de las víctimas en la causa federal por explotación sexual de menores en Salta, relató con crudeza lo que significó para la joven poder hablar por primera vez sobre lo ocurrido.

“Le costó hablar, pero pudo hacerlo. La justicia la acompañó hasta que logró contarle a su mamá todo lo que estaba viviendo”, señaló la letrada en diálogo con Aries.

Domene explicó que a la adolescente le llevó casi dos semanas poder relatar los hechos con claridad, y destacó la intervención del equipo interdisciplinario de la Justicia Federal, que trabajó con “mesura y respeto por los tiempos de la víctima”.

“La psicóloga esperó los tiempos necesarios. Cuando hablamos de que una víctima habla cuándo puede y cómo puede, en este caso fue exactamente así”, dijo.

Según la abogada, el relato fue “coherente y sostenido”, y la joven logró expresar por primera vez lo que había vivido.

“En un momento dijo: ‘Me sentí usada, vulnerada’. Ahí hizo el click y pudo empezar a reconstruirse”, recordó Domene.

La querellante advirtió que, por la magnitud de la red y su alcance, podrían aparecer más denuncias, que ya suman 33 en total. “Es una red compleja, y cada vez surgen más personas que se animan a hablar”, remarcó.

Domene consideró que el caso representa un antes y un después para Salta: “Me ha superado la capacidad de asombro, lamentablemente para mal. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir en la capital provincial. La impunidad era absoluta”, afirmó.

La causa se investiga bajo las figuras de trata de personas, corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y asociación ilícita, y continúa bajo secreto de sumario.