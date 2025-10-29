El ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo fue condenado por amenazas coactivas y peculado, con penas en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
“Las víctimas hablan cuándo y cómo pueden”: No descartan nuevas denuncias por la trata en escuelas
La abogada querellante Sandra Domene contó en Aries el proceso que atravesó una de las jóvenes víctimas para poder denunciar. Dijo que el acompañamiento psicológico fue clave y que podrían surgir más casos por la magnitud de la red.Judiciales29/10/2025Ivana Chañi
La abogada Sandra Domene, representante de una de las víctimas en la causa federal por explotación sexual de menores en Salta, relató con crudeza lo que significó para la joven poder hablar por primera vez sobre lo ocurrido.
“Le costó hablar, pero pudo hacerlo. La justicia la acompañó hasta que logró contarle a su mamá todo lo que estaba viviendo”, señaló la letrada en diálogo con Aries.
Domene explicó que a la adolescente le llevó casi dos semanas poder relatar los hechos con claridad, y destacó la intervención del equipo interdisciplinario de la Justicia Federal, que trabajó con “mesura y respeto por los tiempos de la víctima”.
“La psicóloga esperó los tiempos necesarios. Cuando hablamos de que una víctima habla cuándo puede y cómo puede, en este caso fue exactamente así”, dijo.
Según la abogada, el relato fue “coherente y sostenido”, y la joven logró expresar por primera vez lo que había vivido.
“En un momento dijo: ‘Me sentí usada, vulnerada’. Ahí hizo el click y pudo empezar a reconstruirse”, recordó Domene.
La querellante advirtió que, por la magnitud de la red y su alcance, podrían aparecer más denuncias, que ya suman 33 en total. “Es una red compleja, y cada vez surgen más personas que se animan a hablar”, remarcó.
Domene consideró que el caso representa un antes y un después para Salta: “Me ha superado la capacidad de asombro, lamentablemente para mal. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir en la capital provincial. La impunidad era absoluta”, afirmó.
La causa se investiga bajo las figuras de trata de personas, corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y asociación ilícita, y continúa bajo secreto de sumario.
García Gómez continuará detenido por el alto grado de violencia desplegado sobre Lourdes. Para el juez es "inviable" la excarcelación.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.