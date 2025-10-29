El ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo fue condenado por amenazas coactivas y peculado, con penas en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Explotación sexual en escuelas de Salta: Pagaban por 'fiestas' y hasta por reclutar a nuevas menores
La abogada querellante Sandra Domene definió como “una esclavitud moderna” el caso que investiga la Justicia Federal por explotación sexual de menores en Salta. Hay múltiples imputados y más de treinta denuncias.Judiciales29/10/2025Ivana Chañi
En diálogo con Aries, la abogada Sandra Domene, representante de una de las víctimas, describió la estructura delictiva que investiga la Justicia Federal de Salta como “una telaraña que captaba y envolvía a las adolescentes”.
“Es una red, y por ende van a seguir surgiendo personas y víctimas más que se van atreviendo a hablar”, afirmó la letrada, quien explicó que las jóvenes eran contactadas por conocidos y, a cambio de dinero, se las incitaba a acercar a otras compañeras.
Domene contó que a su representada “le costó contarle a su madre lo que estaba pasando”, y destacó el acompañamiento que brindó la Justicia Federal:
“La justicia llegó a esta joven y la acompañó hasta que pudo hablar con su mamá y contarle toda esta situación”.
La abogada sostuvo que los imputados “se manejaban con total impunidad” y que el caso representa “una verdadera esclavitud moderna”.
Según su testimonio, la red no solo operaba en las inmediaciones de colegios, sino que extendía su alcance mediante vínculos personales y económicos. Domene dijo que las víctimas eran manipuladas y utilizadas para captar a otras adolescentes.
“Fue una telaraña que los iba envolviendo. Uno llevaba al otro, y así fueron armando la red”, expresó la abogada.
La causa se investiga bajo las figuras de trata de personas, corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y asociación ilícita, y continúa bajo secreto de sumario.
“Las víctimas hablan cuándo y cómo pueden”: No descartan nuevas denuncias por la trata en escuelas
La abogada querellante Sandra Domene contó en Aries el proceso que atravesó una de las jóvenes víctimas para poder denunciar. Dijo que el acompañamiento psicológico fue clave y que podrían surgir más casos por la magnitud de la red.
Red de trata de menores en Salta: dónde denunciar
El Ministerio Público Fiscal de la Nación recordó los canales de denuncia y asistencia disponibles las 24 horas para niñas, niños, adolescentes y personas que atraviesen o conozcan situaciones de trata, abuso o explotación sexual.
