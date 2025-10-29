Prisión preventiva para un acusado de homicidio en el penal de Villa Las Rosas

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la OFIJU, donde se analizó el pedido de prisión preventiva realizado oportunamente para un hombre de 37 años como autor del delito de homicidio simple.

El juez de Garantías del Distrito Centro, Antonio Pastrana, luego de escuchar los fundamentos esgrimidos por las partes, hizo lugar al pedido del fiscal González y dictó la prisión preventiva del acusado, en virtud de sus antecedentes condenatorios por otro hecho de homicidio.

El hecho sucedió el lunes 13 de agosto en horas de la mañana, cuando un interno de 28 años del pabellón A2 de la Unidad Carcelaria 1 de la ciudad de Salta, resultó herido en la zona del cuello con un arma blanca tras una gresca, y falleció posteriormente por shock hipovolémico.

El sospechoso fue individualizado tras el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad realizado por personal de la Unidad de Investigación UGAP.