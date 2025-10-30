Milei le agradeció a Bessent tras el triunfo electoral y anticipó que volverá a la Argentina

El presidente Javier Milei le agradeció al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien felicitó a La Libertad Avanza (LLA) por el triunfo en las elecciones legislativas, y anticipó que volverá al país “pronto”.

A través de su cuenta de X, el libertario expresó: “Gracias, Secretario Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento”.

“Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio”, enfatizó, y completó: “Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos. ¡MAGA!”.

El mandatario volverá a Estados Unidos a principios de noviembre, a participar del America Business Forum, una cumbre de negocios que se desarrollará el 5 y 6 de noviembre en Miami, y que lo tendrá entre los oradores junto a Donald Trump y Lionel Messi.

En su publicación original, el funcionario de Trump había expresado: “Ayer, desde Corea del Sur, hablé con el presidente Javier Milei para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”.

“Tras el liderazgo del presidente Donald Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina”, afirmó, y subrayó: “Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026. necesidades”.

Asimismo, destacó la inclinación de los jóvenes y la clase baja en las urnas, luego de que apoyaran “de forma abrumadora” a La Libertad Avanza (LLA). “Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica", planteó.

"La política del presidente Trump de Paz a través del Fortalecimiento Económico va a transformar América Latina, y espero volver a visitar Argentina muy pronto”, anticipó el funcionario republicano.

Con información de Noticias Argentinas