La víctima, de 31 años, fue atacada por dos hombres en moto en San José de Pocitos. Murió tras ser trasladada a un hospital en Salta mientras la Policía busca a los agresores.
“Argentina genera ganancias para EE.UU.”, afirmó Scott Bessent
El funcionario estadounidense destacó la gestión económica del presidente argentino y resaltó los resultados concretos del vínculo bilateral.El Mundo30/10/2025
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó un duro mensaje contra las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes calificó de “fracasadas” por “no haber podido detener el éxito electoral” del presidente argentino Javier Milei, a quien definió como “uno de nuestros grandes aliados en América Latina”.
En una publicación en la red social X (ex Twitter), Bessent celebró la gestión económica argentina y aseguró que “el puente económico con Argentina ya genera beneficios para el pueblo estadounidense”. Además, ironizó sobre el pensamiento de las legisladoras al afirmar que “‘beneficio’ es una palabra del sector privado que quizá no les resulte familiar”.
El secretario del Tesoro remarcó que el triunfo de Milei se produjo “de manera aplastante con el apoyo de los sectores más pobres, que votaron por la libertad económica”, así como también destacó que la relación bilateral con Buenos Aires “ya muestra resultados concretos”.
Su mensaje se produce en el marco de la gira asiática del presidente estadounidense, quien se reunió con Xi Jinping y, según Bessent, “demostró lo que es un liderazgo estadounidense exitoso”.
Críticas al Congreso por el cierre del Gobierno
El funcionario, cercano al presidente Donald Trump, también responsabilizó al Congreso por el estancamiento en la reapertura del Gobierno federal, lo que, según dijo, obstaculiza la asistencia financiera a los agricultores estadounidenses. “Impiden que ayudemos a nuestros productores y retrasan la activación de la Agencia de Crédito Agrícola”, señaló.
Bessent advirtió que si las legisladoras votan por mantener el cierre durante el feriado de Acción de Gracias, “arruinarán el principal día de viaje para las familias estadounidenses”.
El cierre del Gobierno federal en Estados Unidos ya genera un impacto económico estimado en u$s7.000 millones de mensuales, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). El estudio advierte que esas pérdidas no podrán recuperarse incluso después de la reapertura de la administración.
Con casi un mes de parálisis administrativa, la CBO alertó que la prolongación del bloqueo fiscal profundizará el daño sobre la economía estadounidense, afectando el consumo, la inversión y la cadena de pagos en distintos sectores. El cierre mantiene suspendidos programas de asistencia y retrasa el funcionamiento de agencias clave, mientras se recrudece el enfrentamiento político en Washington.
Con información de Ámbito
