Jóvenes deportistas de Salta pueden postularse hasta el 7 de noviembre para recibir apoyo económico y reconocimiento por sus logros deportivos.
Vialidad exigió a la contratista bachear la Circunvalación Noroeste
El director de Vialidad de la Provincia, explicó en Aries que las reparaciones que se realizan sobre la Circunvalación Noroeste están a cargo de la empresa constructora y no implican gastos para el Estado.Salta30/10/2025Ivana Chañi
El director de la Dirección de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, explicó que los trabajos de bacheo y reparación que se realizan en la Circunvalación Noroeste son responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, UTE Ingeniería Medina S.A. - Vicente Moncho Construcciones S.R.L, y no representan un costo adicional para la Provincia.
En diálogo con Aries, Macedo confirmó que la obra, inaugurada en febrero de 2024, todavía no fue recepcionada oficialmente y que las tareas forman parte del proceso habitual de control y garantía establecido por contrato.
“Detectamos que la carpeta de rodamiento no tenía los valores estipulados por las normas y los pliegos, por eso la empresa debe realizar las reparaciones correspondientes. No son empleados ni máquinas de Vialidad; es la empresa la que está corrigiendo los defectos”, aclaró.
El funcionario precisó que la contratista utiliza el fondo de reparo, un porcentaje retenido de cada certificación de obra, destinado justamente a cubrir este tipo de intervenciones posteriores.
“En toda obra vial existe un fondo de reparo que se utiliza para solucionar anomalías detectadas una vez que empieza a circular el tránsito. No hay nuevos fondos provinciales involucrados”, subrayó.
El titular de Vialidad adelantó que una vez concluidos los bacheos, se colocará una nueva carpeta asfáltica sobre toda la traza para dejarla en condiciones óptimas y con pintura horizontal renovada.
“La ruta tiene que cumplir con los parámetros viales y de seguridad que fijan las normas nacionales. Hasta que la empresa no repare todo, no habrá recepción provisoria”, indicó.
Macedo señaló que se prevé evaluar el comportamiento de la obra durante el próximo período de lluvias, y que recién hacia abril de 2026 podría concretarse la recepción definitiva.
“Queremos ver cómo responde el paquete estructural este verano. Si funciona correctamente, se hará la carpeta nueva y la recepción provisoria. La empresa lo sabe y se hará cargo de todo lo necesario”, concluyó el director de Vialidad de la Provincia.
Comerciantes perjudicados por obras: “Nos dijeron cuatro meses, llevamos nueve”
Serafín Zerpa, comerciante de la esquina de España y Deán Funes, reclamó por los retrasos en la obra de ampliación del Paseo de la Fe, que lleva nueve meses en ejecución.
Una confitería tomó la calle: el nuevo sistema de decks que llegó a Salta
Una confitería de calle Santiago del Estero al 400 instaló el primer deck removible autorizado por la Municipalidad. La estructura permite ubicar mesas sobre la calzada y liberar las veredas para facilitar el paso de peatones y personas no videntes.
Vialidad atribuyó las fallas en la Circunvalación Noroeste a problemas del suelo
El director de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, explicó que las fallas detectadas en la Circunvalación Noroeste se deben a las condiciones del terreno en la zona del Ejército, con presencia de suelos arcillosos y acuíferos.
Empleo en Los Andes: “La minería trajo progreso, pero también mostró nuestras carencias”
El senador provincial destacó el crecimiento de la actividad minera en la región, pero advirtió que aún hay desocupación local y falta de capacitación.
Este jueves 30, de 10 a 17, los vecinos y empresas podrán llevar neumáticos fuera de uso al Centro Cívico Municipal. Ya se recolectaron más de 1.100 toneladas desde el inicio del programa.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.