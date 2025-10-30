Vialidad exigió a la contratista bachear la Circunvalación Noroeste

El director de la Dirección de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, explicó que los trabajos de bacheo y reparación que se realizan en la Circunvalación Noroeste son responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, UTE Ingeniería Medina S.A. - Vicente Moncho Construcciones S.R.L, y no representan un costo adicional para la Provincia.

En diálogo con Aries, Macedo confirmó que la obra, inaugurada en febrero de 2024, todavía no fue recepcionada oficialmente y que las tareas forman parte del proceso habitual de control y garantía establecido por contrato.

“Detectamos que la carpeta de rodamiento no tenía los valores estipulados por las normas y los pliegos, por eso la empresa debe realizar las reparaciones correspondientes. No son empleados ni máquinas de Vialidad; es la empresa la que está corrigiendo los defectos”, aclaró.

El funcionario precisó que la contratista utiliza el fondo de reparo, un porcentaje retenido de cada certificación de obra, destinado justamente a cubrir este tipo de intervenciones posteriores.

“En toda obra vial existe un fondo de reparo que se utiliza para solucionar anomalías detectadas una vez que empieza a circular el tránsito. No hay nuevos fondos provinciales involucrados”, subrayó.

El titular de Vialidad adelantó que una vez concluidos los bacheos, se colocará una nueva carpeta asfáltica sobre toda la traza para dejarla en condiciones óptimas y con pintura horizontal renovada.

“La ruta tiene que cumplir con los parámetros viales y de seguridad que fijan las normas nacionales. Hasta que la empresa no repare todo, no habrá recepción provisoria”, indicó.

Macedo señaló que se prevé evaluar el comportamiento de la obra durante el próximo período de lluvias, y que recién hacia abril de 2026 podría concretarse la recepción definitiva.

“Queremos ver cómo responde el paquete estructural este verano. Si funciona correctamente, se hará la carpeta nueva y la recepción provisoria. La empresa lo sabe y se hará cargo de todo lo necesario”, concluyó el director de Vialidad de la Provincia.