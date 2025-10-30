El club de La Ribera celebró en Brandsen 805 la reunión entre asambleístas para tratar el acuerdo con la marca estadounidense. Será el primer estadio del mundo en tener un restaurante de esta cadena. Por una decisión mayoritaria, la Comisión Directiva consiguió la concesión por 10 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 más.
El Superclásico Boca vs. River por el Torneo Clausura ya tiene día y horario definido
La Liga Profesional confirmó el día y horario del Superclásico por la Fecha 15 del Torneo Clausura. Se enfrentarán en la Bombonera el domingo 9 de noviembre.Deportes30/10/2025
El Torneo Clausura se encuentra en su recta final y la Liga Profesional anunció la programación para la Fecha 15, con el Superclásico entre Boca y River como la principal atracción del fin de semana.
El duelo entre Boca y River se jugará, en el estadio Alberto J. Armando, el domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 hs. Por su parte, San Lorenzo y Racing que buscan su clasificación a los playoffs, enfrentarán el el viernes 7 a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito y a Defensa y Justicia el sábado 8 en el “Cilindo de Avellaneda”, respectivamente.
Cabe recordar que esta jornada ya puede estar en condiciones de definir a varios de los clasificados para los playoffs, además de terminar de sentenciar la suerte de los equipos que puedan irse al descenso, tienendo en cuenta que quedará la última fase de la etapa regular por jugars, dónde en este tramo final, también se juegan las definiciones por los ingresos a las Copas.
Así se jugará la fecha 15 de la fase regular del Torneo Clausura
Viernes 7 de noviembre
21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)
Sábado 8 de noviembre
17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)
19.15 Talleres – Platense (Zona B)
21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)
21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)
Domingo 9 de noviembre
16.30 Boca – River (interzonal)
19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)
19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)
21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)
21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)
Lunes 10 de noviembre
17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)
19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)
21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)
Con información de Doble Amarilla
El “Granate” recibe al conjunto trasandino en La Fortaleza, con la ilusión de volver a disputar una final continental. Tras el 2-2 en la ida, el equipo de Mauricio Pellegrino necesita ganar para medirse con Atlético Mineiro en la gran definición.
El mundo celebra los 65 años de Maradona, la leyenda que sigue inspirando a casi cinco años de su partidaDeportes30/10/2025
Este 30 de octubre el fútbol y el mundo recuerdan con profunda emoción el nacimiento de Diego Armando Maradona, quien habría cumplido 65 años.
El dolor de Costas por la derrota: El plantel que "fue a la guerra" y el apoyo "increíble" de los hinchasDeportes30/10/2025
Con la emoción a flor de piel, el director técnico de Racing, Gustavo Costas, habló tras la dolorosa eliminación ante Flamengo en semifinales de la Libertadores.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció en Asamblea Ordinaria la creación de su propia universidad: la UNAFA. Estará al frente el ex rector de la UBA, Alberto Barbieri. La UNAFA ofrecerá formación desde la finalización del secundario.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.