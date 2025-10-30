El Superclásico Boca vs. River por el Torneo Clausura ya tiene día y horario definido

La Liga Profesional confirmó el día y horario del Superclásico por la Fecha 15 del Torneo Clausura. Se enfrentarán en la Bombonera el domingo 9 de noviembre.

Deportes30/10/2025

El Torneo Clausura se encuentra en su recta final y la Liga Profesional anunció la programación para la Fecha 15, con el Superclásico entre Boca y River como la principal atracción del fin de semana.

El duelo entre Boca y River se jugará, en el estadio Alberto J. Armando, el domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 hs. Por su parte, San Lorenzo y Racing que buscan su clasificación a los playoffs, enfrentarán el el viernes 7 a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito y a Defensa y Justicia el sábado 8 en el “Cilindo de Avellaneda”, respectivamente. 

Cabe recordar que esta jornada ya puede estar en condiciones de definir a varios de los clasificados para los playoffs, además de terminar de sentenciar la suerte de los equipos que puedan irse al descenso, tienendo en cuenta que quedará la última fase de la etapa regular por jugars, dónde en este tramo final, también se juegan las definiciones por los ingresos a las Copas.

Así se jugará la fecha 15 de la fase regular del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre
21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)
19.15 Talleres – Platense (Zona B)
21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)
21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)
19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)
19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)
21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)
21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)
19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)
21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)
21.15  Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)

Con  información de Doble Amarilla

Boca aprobó en Asamblea la llegada del Hard Rock a La Bombonera

Deportes30/10/2025

El club de La Ribera celebró en Brandsen 805 la reunión entre asambleístas para tratar el acuerdo con la marca estadounidense. Será el primer estadio del mundo en tener un restaurante de esta cadena. Por una decisión mayoritaria, la Comisión Directiva consiguió la concesión por 10 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 más.

Chiqui-Tapia-e1730077552407

La AFA lanza UNAFA, su propia universidad

Deportes29/10/2025

La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció en Asamblea Ordinaria la creación de su propia universidad: la UNAFA. Estará al frente el ex rector de la UBA, Alberto Barbieri. La UNAFA ofrecerá formación desde la finalización del secundario.

