El Superclásico Boca vs. River por el Torneo Clausura ya tiene día y horario definido

El Torneo Clausura se encuentra en su recta final y la Liga Profesional anunció la programación para la Fecha 15, con el Superclásico entre Boca y River como la principal atracción del fin de semana.

El duelo entre Boca y River se jugará, en el estadio Alberto J. Armando, el domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 hs. Por su parte, San Lorenzo y Racing que buscan su clasificación a los playoffs, enfrentarán el el viernes 7 a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito y a Defensa y Justicia el sábado 8 en el “Cilindo de Avellaneda”, respectivamente.

Cabe recordar que esta jornada ya puede estar en condiciones de definir a varios de los clasificados para los playoffs, además de terminar de sentenciar la suerte de los equipos que puedan irse al descenso, tienendo en cuenta que quedará la última fase de la etapa regular por jugars, dónde en este tramo final, también se juegan las definiciones por los ingresos a las Copas.

Así se jugará la fecha 15 de la fase regular del Torneo Clausura

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)

Con información de Doble Amarilla