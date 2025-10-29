Hoy asume Alejandro Becker como secretario de Gestión Educativa

El profesor Alejandro Williams Becker asumirá hoy como secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta.

El acto de toma de juramento está previsto para las 11 horas, en la Sala de Prensa de Casa de Gobierno, y será presidido por la ministra Cristina Fiore Viñuales.

Williams Becker, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Políticas Socioeducativas, reemplaza a María Estrella Villarreal, quien presentó su renuncia en medio de una compleja situación institucional y social en el sistema educativo provincial.