Atlético Mineiro le ganó a Independiente del Valle y es finalista de la Copa Sudamericana

La AFA lanza UNAFA, su propia universidad Deportes 29/10/2025 La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció en Asamblea Ordinaria la creación de su propia universidad: la UNAFA. Estará al frente el ex rector de la UBA, Alberto Barbieri. La UNAFA ofrecerá formación desde la finalización del secundario.

El arbitro para Gimnasia en Cordoba Deportes 29/10/2025 En la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Tiro de Salta no se sacaron diferencias y empataron 0-0 en el Norte. La serie está abierta y se definirá en la vuelta, hay árbitro desigando.

El Estadio Único de La Plata, listo para ser utilizado en marzo Deportes 29/10/2025 El presidente de la AFA dio detalles sobre el acuerdo con la provincia de Buenos Aires por el recinto ubicado en La Plata. Pasará a llamarse "Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo".

Así llega Racing al partido de vuelta con Flamengo Deportes 29/10/2025 Racing se juega su pase a Lima este miércoles desde las 21:30 frente a Flamengo, con la baja confirmada de Santiago Sosa. El probable de Racing vs el ‘Mengao’ Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla y Conechny o Balboa o Vergara.