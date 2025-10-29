Atlético Mineiro le ganó a Independiente del Valle y es finalista de la Copa Sudamericana

En Belohorizonte, el conjunto Galo superó por 3 a 1 (4-2 global) a los ecuatorianos y disputará la gran final del torneo. Quedó a la espera de su rival, que saldrá del choque entre Lanús y Universidad de Chile.

Deportes29/10/2025

Atlético Mineiro venció este martes como local por 3-1 a Independiente del Valle de Ecuador y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, en un encuentro llevado a cabo en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.

La AFA lanza UNAFA, su propia universidad

La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció en Asamblea Ordinaria la creación de su propia universidad: la UNAFA. Estará al frente el ex rector de la UBA, Alberto Barbieri. La UNAFA ofrecerá formación desde la finalización del secundario.

El arbitro para Gimnasia en Cordoba

En la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Tiro de Salta no se sacaron diferencias y empataron 0-0 en el Norte. La serie está abierta y se definirá en la vuelta, hay árbitro desigando.

Así llega Racing al partido de vuelta con Flamengo

Racing se juega su pase a Lima este miércoles desde las 21:30 frente a Flamengo, con la baja confirmada de Santiago Sosa. El probable de Racing vs el ‘Mengao’ Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla y Conechny o Balboa o Vergara.

