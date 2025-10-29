Red de trata de menores en Salta: dónde denunciar

El ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo fue condenado por amenazas coactivas y peculado, con penas en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) recordaron a la comunidad salteña los canales oficiales de atención y denuncia para quienes atraviesen o conozcan situaciones de trata de personas, explotación sexual o abuso infantil.
Las líneas funcionan las 24 horas del día, todos los días del año, y garantizan un abordaje seguro, gratuito y anónimo.
En el caso de Salta, los organismos judiciales y de protección trabajan de forma articulada con las áreas provinciales y municipales para garantizar la asistencia integral a las víctimas y la derivación inmediata a los equipos especializados.
- Línea 102 – Escucha para niñas, niños y adolescentes
Atiende de manera confidencial y gratuita, las 24 horas, en todo el territorio provincial. Permite recibir orientación, contención y acompañamiento frente a situaciones de vulneración de derechos.
- Línea 145 – Ministerio de Justicia de la Nación
Recibe denuncias por trata y explotación de personas en todo el país, de manera anónima y gratuita, los 365 días del año. Es atendida por personal capacitado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata.
- Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)
La unidad especializada del Ministerio Público Fiscal de la Nación coordina la investigación y persecución penal de los delitos de trata y explotación. También recibe información y denuncias a través del correo: [email protected]
“Las víctimas hablan cuándo y cómo pueden”: No descartan nuevas denuncias por la trata en escuelas
La abogada querellante Sandra Domene contó en Aries el proceso que atravesó una de las jóvenes víctimas para poder denunciar. Dijo que el acompañamiento psicológico fue clave y que podrían surgir más casos por la magnitud de la red.
Explotación sexual en escuelas de Salta: Pagaban por 'fiestas' y hasta por reclutar a nuevas menores
La abogada querellante Sandra Domene definió como “una esclavitud moderna” el caso que investiga la Justicia Federal por explotación sexual de menores en Salta. Hay múltiples imputados y más de treinta denuncias.
