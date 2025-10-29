Red de trata de menores en Salta: dónde denunciar

El Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) recordaron a la comunidad salteña los canales oficiales de atención y denuncia para quienes atraviesen o conozcan situaciones de trata de personas, explotación sexual o abuso infantil.

Las líneas funcionan las 24 horas del día, todos los días del año, y garantizan un abordaje seguro, gratuito y anónimo.

En el caso de Salta, los organismos judiciales y de protección trabajan de forma articulada con las áreas provinciales y municipales para garantizar la asistencia integral a las víctimas y la derivación inmediata a los equipos especializados.

Línea 102 – Escucha para niñas, niños y adolescentes

Atiende de manera confidencial y gratuita, las 24 horas, en todo el territorio provincial. Permite recibir orientación, contención y acompañamiento frente a situaciones de vulneración de derechos.

Línea 145 – Ministerio de Justicia de la Nación

Recibe denuncias por trata y explotación de personas en todo el país, de manera anónima y gratuita, los 365 días del año. Es atendida por personal capacitado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata.

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

La unidad especializada del Ministerio Público Fiscal de la Nación coordina la investigación y persecución penal de los delitos de trata y explotación. También recibe información y denuncias a través del correo: [email protected]