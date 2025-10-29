Las jornadas, que serán los días 8 y 9 de octubre, están destinadas a prestadores turísticos para fortalecer el conocimiento y la promoción de esta cepa insignia del enoturismo local.
“Freedom Lives Here”: Scioli celebró el aumento de turistas de EE.UU.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, afirmó que la afinidad entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump impulsa el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y la promoción turística de la Argentina en el mercado norteamericano.Turismo29/10/2025
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Osvaldo Scioli, publicó este miércoles un mensaje en X en el que destacó el crecimiento del turismo proveniente de Estados Unidos y la política de promoción internacional impulsada por el Gobierno nacional.
“En el marco de afinidad entre el presidente @JMilei y el presidente @realDonaldTrump, seguimos consolidando a la Argentina en el mercado estadounidense”, escribió Scioli.
El funcionario remarcó que durante 2025 más de 350.000 viajeros de Estados Unidos eligieron Argentina como destino, lo que —según expresó— refleja “el crecimiento sostenido del turismo y de una gestión que potencia la conectividad y la inversión”.
Scioli mencionó también la campaña de promoción internacional “Freedom Lives Here”, con la que el país busca posicionarse “como un destino auténtico, diverso y de libertad”.
En el marco de afinidad entre el Presidente @JMilei y el Presidente @realDonaldTrump como impulso al fortalecimiento bilateral, seguimos consolidando a la Argentina en el mercado estadounidense, con acciones estratégicas de promoción, capacitación y alianzas con las principales…
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
"Sos una vergüenza": intendente cruzó a Scioli por la "peor gestión turística de la historia"Turismo29/09/2025
El intendente de Las Termas tuvo un momento tenso con el funcionario nacional cuando visitó el espacio de Santiago del Estero en la Feria Internacional de Turismo, en Ciudad de Buenos Aires.
