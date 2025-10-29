“Freedom Lives Here”: Scioli celebró el aumento de turistas de EE.UU.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Osvaldo Scioli, publicó este miércoles un mensaje en X en el que destacó el crecimiento del turismo proveniente de Estados Unidos y la política de promoción internacional impulsada por el Gobierno nacional.

“En el marco de afinidad entre el presidente @JMilei y el presidente @realDonaldTrump, seguimos consolidando a la Argentina en el mercado estadounidense”, escribió Scioli.

El funcionario remarcó que durante 2025 más de 350.000 viajeros de Estados Unidos eligieron Argentina como destino, lo que —según expresó— refleja “el crecimiento sostenido del turismo y de una gestión que potencia la conectividad y la inversión”.

Scioli mencionó también la campaña de promoción internacional “Freedom Lives Here”, con la que el país busca posicionarse “como un destino auténtico, diverso y de libertad”.