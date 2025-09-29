El Gobierno sorprendió en el cierre de la FIT con beneficios turísticos: 12 cuotas sin interés en viajes, hasta 20% de descuento en gastronomía y alojamiento.
"Sos una vergüenza": intendente cruzó a Scioli por la "peor gestión turística de la historia"
El intendente de Las Termas tuvo un momento tenso con el funcionario nacional cuando visitó el espacio de Santiago del Estero en la Feria Internacional de Turismo, en Ciudad de Buenos Aires.Turismo29/09/2025
El intendente municipal, Jorge Mukdise mantuvo un momento de tensión con el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, cuando este visitó el stand de Santiago del Estero en la Feria Internacional de Turismo de Latinoamericana 2025 (FIT) que se desarrolla en el predio Ferial de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El jefe comunal expresó: “La verdad que no deseaba estar en el stand cuando pasara el secretario de Turismo de la Nación, y cuando vi que se acercaba no quería que se saque una foto con Las Termas porque como destino nunca nos ayudó desde que está en la cartera de Turismo de la Nación".
Luego amplió: "Y cuando se acercó al stand reaccioné diciéndole no tenés derecho a estar aquí, es una vergüenza, sos la peor gestión turística de la historia. Reconozco que me exacerbé, lo vi muy suelto me puso muy mal su presencia porque desde que está al frente de la cartera de Turismo no hizo nada por nuestro destino turístico termal y le dije que visite otras provincias".
Cabe destacar que Las Termas se encuentra promocionando sus bondades y atractivos en la FIT 2025 que se inició el sábado 27 del corriente mes y finalizará mañana.
La Feria Internacional de Turismo es el punto de encuentro para los operadores y actores del sector turísticos siendo un espacio donde se construyen oportunidades de negocio, se crean alianzas estratégicas y se proyecta el futuro del sector.
Gestiones
Como secretario de Deportes y Turismo de la Nación del gobierno de Javier Milei, Daniel Scioli realizó gestiones para llevar el MotoGP y la Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires. Meses atrás, se confirmó que la fecha del MotoGP de la República Argentina se trasladará finalmente a Caba y que se disputará a partir 2027 en el circuito Oscar y Juan Gálvez. De esta manera, la categoría mundial dejó la ciudad de Las Termas a la que arribó en el año 2014, cuando se disputó la primera edición de esta competencia en el circuito internacional de Río Hondo.
Con información de Diario Panorama
