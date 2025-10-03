Enoturismo en Salta: lanzan jornadas de capacitación sobre el Torrontés salteño

En el marco de la Semana del Torrontés de Altura, el Ministerio de Turismo y Deportes desarrollará una capacitación gratuita destinada a prestadores del sector turístico, orientada a brindar herramientas conceptuales y prácticas que permitan conocer, valorar y promover el Torrontés salteño para integrarlo en propuestas turísticas auténticas, atractivas y de calidad.

El ciclo se realizará en modalidad virtual, de 9 a 12 hs., durante dos jornadas. El 8 de octubre se abordarán temáticas vinculadas al enoturismo en Salta, a cargo de Javier Arias, director de Experiencias Turísticas del Ministerio de Turismo y Deportes, y las características únicas del Torrontés salteño, presentadas por el enólogo José Luis Mounier de Finca Las Nubes. Además, se compartirá un panel de experiencias enoturísticas con referentes de Estancia y Bodega Colomé y WineBar Bodegas Amalaya.

El 9 de octubre la jornada incluirá una instancia de degustación guiada por María Marta Medina, de Bodega 9 Cumbres, y un panel sobre experiencias ecoturísticas en torno al vino, con la participación de María José Bustamante de Luna, Kayak y Vino; y Carlos Pauro de Aves y Vinos en Finca Cielo Verde.

La Semana del Torrontés de Altura es una iniciativa que busca poner en valor la cepa insignia de Salta, fortaleciendo su identidad como atractivo turístico y enológico de relevancia internacional.

Los interesados en participar pueden inscribirse ingresando a www.turismotecapacita.com.