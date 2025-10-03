Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Enoturismo en Salta: lanzan jornadas de capacitación sobre el Torrontés salteño
Las jornadas, que serán los días 8 y 9 de octubre, están destinadas a prestadores turísticos para fortalecer el conocimiento y la promoción de esta cepa insignia del enoturismo local.Turismo03/10/2025
En el marco de la Semana del Torrontés de Altura, el Ministerio de Turismo y Deportes desarrollará una capacitación gratuita destinada a prestadores del sector turístico, orientada a brindar herramientas conceptuales y prácticas que permitan conocer, valorar y promover el Torrontés salteño para integrarlo en propuestas turísticas auténticas, atractivas y de calidad.
El ciclo se realizará en modalidad virtual, de 9 a 12 hs., durante dos jornadas. El 8 de octubre se abordarán temáticas vinculadas al enoturismo en Salta, a cargo de Javier Arias, director de Experiencias Turísticas del Ministerio de Turismo y Deportes, y las características únicas del Torrontés salteño, presentadas por el enólogo José Luis Mounier de Finca Las Nubes. Además, se compartirá un panel de experiencias enoturísticas con referentes de Estancia y Bodega Colomé y WineBar Bodegas Amalaya.
El 9 de octubre la jornada incluirá una instancia de degustación guiada por María Marta Medina, de Bodega 9 Cumbres, y un panel sobre experiencias ecoturísticas en torno al vino, con la participación de María José Bustamante de Luna, Kayak y Vino; y Carlos Pauro de Aves y Vinos en Finca Cielo Verde.
La Semana del Torrontés de Altura es una iniciativa que busca poner en valor la cepa insignia de Salta, fortaleciendo su identidad como atractivo turístico y enológico de relevancia internacional.
Los interesados en participar pueden inscribirse ingresando a www.turismotecapacita.com.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
"Sos una vergüenza": intendente cruzó a Scioli por la "peor gestión turística de la historia"Turismo29/09/2025
El intendente de Las Termas tuvo un momento tenso con el funcionario nacional cuando visitó el espacio de Santiago del Estero en la Feria Internacional de Turismo, en Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno sorprendió en el cierre de la FIT con beneficios turísticos: 12 cuotas sin interés en viajes, hasta 20% de descuento en gastronomía y alojamiento.
La crisis económica golpea al turismo en Coronel Moldes: "El panorama no es halagador"
El intendente Omar Carrasco advirtió que la crisis económica golpea al turismo y que el verano en Coronel Moldes se anticipa complejo. El municipio trabaja en un plan estratégico para atraer visitantes.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.