Cooperadoras escolares: Para transparentar los “pagos voluntarios”, se reúnen Educación y gremios

El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, adelantó que el Ministerio revisará la normativa que regula las cooperadoras, a la que calificó de “desactualizada”, y que se buscará transparentar los aportes voluntarios de las familias.

El Ministerio de Educación de Salta convocará a los gremios docentes para revisar y actualizar la normativa que regula el funcionamiento de las cooperadoras escolares, en medio del debate por los cobros y contribuciones en escuelas públicas.

Por Aries, el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, explicó que el tema será abordado en una mesa técnica junto a los sindicatos del sector.

“La normativa nacional está muy desactualizada. Vemos con buenos ojos que se renueve para dar transparencia y formalidad a los aportes”, afirmó.

Becker destacó que la iniciativa responde a un pedido de los gremios y que se busca “poner en valor el rol positivo de las cooperadoras”, siempre dentro del principio de gratuidad del sistema público.

“Cualquier contribución debe ser voluntaria y por los canales formales. Hay que evitar prácticas que generen exclusión o perjuicio”, indicó.

