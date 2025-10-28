Salta intensificará la vacunación contra la tos convulsa, altamente contagiosa

El Ministerio de Salud Pública fortalecerá la inmunización contra la tos convulsa o coqueluche, a través de diferentes actividades de promoción en hospitales y centros de salud de la provincia.

Esta acción se da ante la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el resurgimiento de casos en las Américas y de la importancia de alcanzar las coberturas de vacunación deseables para la protección de la población.

En Argentina se registraron 3441 sospechosos y se confirmaron 333 casos en lo que va del año. En Salta solo se notificó un caso hasta la semana epidemiológica 41, es decir hasta el 11 de octubre.

Se trata de una enfermedad altamente contagiosa, que afecta a todas las edades, siendo especialmente grave en lactantes. Los niños en edad escolar y adolescentes son los principales transmisores de la enfermedad.

Las vacunas que protegen contra esta infección bacteriana son:

Pentavalente: contempla su aplicación a los 2, 4 y 6 meses de vida.

Triple bacteriana celular: se aplica a los 5 años de edad

Triple bacteriana acelular: una dosis a los 11 años de edad y, también, se aplica a embarazadas luego de la semana 20 de gestación independientemente de las dosis recibidas previamente.

La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, destacó la importancia de alcanzar una cobertura de vacunación superior al 95% en toda la población, sin importar la edad.

“Es fundamental recuperar los esquemas de vacunación que se encuentren atrasados. Si una persona tiene el esquema incompleto, debe completarlo lo antes posible. Fortaleceremos la inmunización para asegurar que todos los esquemas se pongan al día. Además, instamos a toda la población que no se haya aplicado la dosis correspondiente a asistir al vacunatorio del efector de salud más cercano”, explicó.

Según los datos difundidos por la cartera sanitaria, la cobertura de la primera dosis de la vacuna quíntuple, que protege contra la difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib), alcanza el 71% en menores de un año. La segunda dosis llega al 69%, y, la tercera, al 64,5%. El refuerzo de la vacuna quíntuple a los 18 meses tiene una cobertura del 63,4%.

Por otro lado, la vacuna triple bacteriana celular, que protege contra la difteria, tétanos y tos convulsa, aplicada a la cohorte de 2020, tiene una cobertura del 76%. En tanto, la triple bacteriana acelular, que se aplica a los 11 años, supera el 90,3%. En embarazadas, la cobertura de la vacuna a partir de la semana 20 de gestación alcanza el 66%.