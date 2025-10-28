Sin turno, el Hospital del Milagro brindará consultas y estudios para la detección temprana de cáncer

El miércoles 29 la atención es en Animaná; y el jueves 30 y viernes 31, en San Carlos. Las mamografías son para mujeres mayores de 40 años sin obra social.
El consultorio de la Mujer, dependiente del servicio de Medicina Familiar y General, del hospital Señor del Milagro, realizará una jornada de medicina preventiva para las mujeres.
La actividad, enmarcada en la campaña Octubre Rosa, tendrá lugar este miércoles 29, en el horario de 9 a 12; y el jueves 30 de 14 a 16 horas.
En ambos días se realizarán consultas integrales, puesta al día de vacunas y estudios para la detección temprana del cáncer de cuello de útero. Además, se enseñará la técnica de autoexploración mamaria y se entregarán pedidos médicos de mamografías a las pacientes que lo requieran.
La actividad tendrá lugar en el consultorio uno, ubicado en el sector de consultorios externos 1, de esa institución sanitaria.
Cabe destacar que las pacientes no deberán solicitar turno con anterioridad, sino que deberán registrarse al llegar para ser llamadas por los especialistas, en el programa de Estadísticas del nosocomio.
