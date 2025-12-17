Pirotecnia: ante quemaduras recomiendan evitar “remedios caseros” y acudir a un profesional

El IPS y el Círculo Médico firmarán hoy un nuevo convenio prestacional
El acuerdo garantiza la continuidad y calidad de la atención médica para los afiliados de la obra social provincial. La firma será este miércoles en el Centro Cívico Grand Bourg.
Con la llegada de las fiestas, profesionales de la salud refuerzan las advertencias por lesiones evitables y recuerdan la importancia de una atención profesional. "Lo primero que se debe hacer es lavar la zona afectada con abundante agua. No hay que colocar hielo, ni cremas caseras, ni pasta de dietes", advirtieron.Salud17/12/2025
Con la llegada de las fiestas de fin de año y el aumento del uso de pirotecnia, los hospitales vuelven a reforzar las recomendaciones para evitar accidentes, especialmente en niños.
“La pirotecnia, sonora o no sonora, es peligrosa igual, no solo por las quemaduras, sino también por lesiones en zonas muy sensibles como los ojos”, explicó el pediatra del Hospital Materno Infantil, Sergio Quispe, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
El médico señaló que, si bien, en el último año disminuyó la cantidad de niños atendidos por quemaduras relacionadas con pirotecnia, advirtió que “no vale la pena que bajen a cuatro o cinco casos por año, si esos pocos chicos sufren daños severos”. Por eso, insistió en la necesidad de reforzar la prevención y el control adulto.
Respecto a los primeros auxilios, Quispe derribó algunos mitos y recomendó que ante una quemadura, lo primero que se debe hacer es lavar la zona afectada con abundante agua.
“No hay que colocar hielo ni cremas caseras. Todavía vemos que se les pone pasta de dientes a los chicos y no se debe hacer porque es un tóxico que va a lesionar más la piel que está quemada”, explicó.
Finalmente, el pediatra recomendó no subestimar ninguna quemadura, evitar “googlear” y recomendó acudir siempre a la ayuda profesional. “Siempre es conveniente la mirada de un médico. El profesional evaluará la zona afectada y tendrá en cuenta si se trata de una región más complicada. Ante cualquier quemadura, hay que concurrir a un centro de salud”, concluyó.
