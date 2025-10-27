Olmedo, exultante: “Salta es liberal”

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el presidente adelantó medidas para la segunda mitad de su mandato y destacó la estabilidad de los mercados.
Política27/10/2025Ivana Chañi

El dirigente de La Libertad Avanza destacó la victoria del espacio en las elecciones del domingo, donde obtuvieron cuatro de las seis bancas en juego. "Es la quinta vez que le ganamos al gobierno provincial", remarcó.
El referente salteño de La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo, celebró la contundente victoria de su espacio en las elecciones del domingo 26 de octubre y aseguró que el resultado “marca un cambio profundo en la construcción del poder político en la provincia”.
“Fue la más dura de las batallas, pero el triunfo está a la vista. Es un equipo humano sin igual, quedó demostrado que La Libertad Avanza en Salta pese a las presiones, los agravios y los insultos. Nunca se quebró”, afirmó Olmedo en diálogo con Aries.
El dirigente precisó que de las seis bancas legislativas en juego, su fuerza logró quedarse con cuatro. “No es la primera vez, es la quinta vez que le ganamos al gobierno provincial. Salta es liberal, y eso ya nadie lo puede negar”, enfatizó.
Sobre las repercusiones nacionales, Olmedo contó que mantuvo contacto permanente con los dirigentes libertarios del país, incluido el presidente Javier Milei. “Durante todo el día estuvieron atentos a Salta, los llena de orgullo porque es una de las provincias más ordenadas y donde no tuvimos alianzas con nadie. Le ganamos a toda la casta política que gobierna hace 40 años”, expresó.
Finalmente, el referente libertario llamó a “trabajar por todos los salteños” y afirmó que su espacio “no tiene rencores” pese a las tensiones políticas de los últimos años. “Viva la libertad, carajo”, concluyó.
