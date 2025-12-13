El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
Presupuesto 2026: Comienza el debate en Diputados
La Cámara de Diputados formalizó el inicio del debate del Presupuesto Nacional 2026. Por disposición de Martín Menem, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá el lunes 15 de diciembre.Política13/12/2025
Diputados formalizó el paso clave para habilitar el debate sobre el Presupuesto Nacional 2026. Por disposición del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá el lunes 15 de diciembre a las 17 con el objetivo de constituir el cuerpo, elegir a sus autoridades y definir el cronograma de trabajo.
La convocatoria, que se realizó mediante la Resolución de Presidencia, permite al oficialismo y al Ejecutivo Nacional comenzar la discusión de la ley que delineará el rumbo económico del próximo año. El encuentro se llevará a cabo en la Sala 1 del segundo piso del Anexo "A".
Este movimiento responde a la necesidad del Gobierno de acelerar la aprobación de la hoja de ruta fiscal en el marco de las sesiones extraordinarias, donde el tratamiento de este tipo de leyes clave marca la agenda política.
Una vez que la Comisión de Presupuesto y Hacienda esté constituida y defina su esquema de reuniones, comenzará la etapa de debate formal. Esto incluye la posible citación de funcionarios del Gabinete Nacional, posiblemente del Ministerio de Economía, quienes tendrán que exponer ante los diputados el detalle de la proyección de gastos y recursos del Estado.
En paralelo, y con la misma celeridad, la Presidencia de la Cámara citó a la Comisión de Legislación Penal para constituirse el mismo lunes 15 de diciembre a las 16. La simultaneidad de estas convocatorias evidencia una estrategia del oficialismo para organizar y poner en funcionamiento las áreas de trabajo más importantes para el desarrollo de la agenda legislativa prioritaria.
La rápida activación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación Penal son las primeras acciones del flamante bloque oficialista en el Congreso, que intentará dar luz verde a las herramientas económicas solicitadas por el Ejecutivo para el 2026.
La discusión será ardua, ya que, entre los temas de debate, estarán la financiación y las partidas para la Educación, la Salud y la Discapacidad. Otro controvertido tema de discusión que, seguramente, se debata en todas las comisiones, será el de la reforma laboral, que la oposición y los gremios rechazan enérgicamente.
El intendente de Venado Tuerto, de 38 años, sucederá a Martín Lousteau y se convierte en el presidente más joven en los 134 años de historia del partido. “Vamos a tener un partido joven, de puertas abiertas, que va a volver al territorio”, aseguraron.
La marcha de la CGT contra la reforma laboral ya tiene el apoyo de ATE, la CTA y la UOMPolítica12/12/2025
Este viernes se definirán los detalles en la reunión que llevarán adelante el comité a cargo de la organización. La Unión de Obreros Metalúrgicos ya marcó horario y lugar para su convocatoria del 18 de diciembre.
Las autoridades de la Conferencia Episcopal celebraron el 11 y el 12 de diciembre su última reunión del año en Buenos Aires. La agenda giró en torno a cuestiones institucionales, pero también hubo espacio para analizar la realidad social y política.
Sturzenegger dijo que la reforma laboral se aplicará incluso sobre los contratos ya existentesPolítica12/12/2025
Aclaró que los cambios alcanzarán a todas las relaciones laborales del sector privado. Redefine indemnizaciones, vacaciones y licencias. Crea un fondo para despidos “financiado” con una baja de impuestos.
El representante de la Casa Blanca en la Argentina fue invitado por segunda vez consecutiva a la jura de un integrante del gabinete. Los saludos de los funcionarios y el alineamiento entre ambas administraciones.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.