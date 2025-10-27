Tras el triunfo de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el presidente adelantó medidas para la segunda mitad de su mandato y destacó la estabilidad de los mercados.
Olmedo pidió por la boleta única de papel en Salta: “Eficiente, económica y segura”
Tras el triunfo electoral, el dirigente libertario reclamó avanzar con la implementación de la boleta única. “Demostró ser más eficiente, más económica y más segura”, sostuvo.Política27/10/2025Ivana Chañi
En declaraciones a Aries, el dirigente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, criticó duramente al gobierno provincial y al gobernador Gustavo Sáenz tras las elecciones del 26 de octubre, en las que el espacio libertario obtuvo cuatro de las seis bancas en disputa.
“Hubo muchas presiones y extorsiones a la gente que trabaja en el gobierno. Hicimos 50 denuncias. Además, fue muy triste el uso político del poncho salteño, que es de todos, no de algunos”, sostuvo.
Olmedo también reclamó que la provincia adopte el sistema de boleta única de papel, al que calificó como “más eficiente, más rápido, más económico y más seguro” que el voto electrónico. “Espero que el gobernador tome nota. Dijo que yo era como la foto de la abuela en la cómoda; bueno, que saque la foto y se ponga a trabajar en la boleta única”, ironizó.
Flavia Royón: “Salta no quiere volver atrás; trabajaremos por un Senado federal”
La senadora nacional electa por Primero los Salteños destacó la importancia de representar a Salta con análisis y proyectos concretos, y anticipó que su perfil será opositor pero constructivo.
“Nos vemos el miércoles, negra de mierda”: la denuncia de periodista salteña al cubrir a Patricia Bullrich
Lula González relató que fue sujetada con fuerza por efectivos policiales y agredida verbalmente por uno de ellos. “Me dijo ‘nos vemos el miércoles, negra de mierda’”, contó.
Milei se consolida en Salta y a nivel nacional, según Gebhard
El consultor político señaló que la fuerza libertaria logró imponerse en los tres principales indicadores electorales, y que la sociedad eligió seguir adelante con el cambio impulsado por el líder de La Libertad Avanza.
Olmedo, exultante: “Salta es liberal”
El dirigente de La Libertad Avanza destacó la victoria del espacio en las elecciones del domingo, donde obtuvieron cuatro de las seis bancas en juego. “Es la quinta vez que le ganamos al gobierno provincial”, remarcó.
Elecciones 2025: la prensa internacional reaccionó a la victoria de La Libertad AvanzaPolítica27/10/2025
Medios de todo el mundo destacaron el triunfo de Milei y analizaron su impacto político y económico en Argentina.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.