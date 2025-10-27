Olmedo pidió por la boleta única de papel en Salta: “Eficiente, económica y segura”

En declaraciones a Aries, el dirigente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, criticó duramente al gobierno provincial y al gobernador Gustavo Sáenz tras las elecciones del 26 de octubre, en las que el espacio libertario obtuvo cuatro de las seis bancas en disputa.

“Hubo muchas presiones y extorsiones a la gente que trabaja en el gobierno. Hicimos 50 denuncias. Además, fue muy triste el uso político del poncho salteño, que es de todos, no de algunos”, sostuvo.

Olmedo también reclamó que la provincia adopte el sistema de boleta única de papel, al que calificó como “más eficiente, más rápido, más económico y más seguro” que el voto electrónico. “Espero que el gobernador tome nota. Dijo que yo era como la foto de la abuela en la cómoda; bueno, que saque la foto y se ponga a trabajar en la boleta única”, ironizó.