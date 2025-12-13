La confirmación por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de que la Reforma Laboral se aplicará a todos los contratos de trabajo vigentes, y no solo a los nuevos, desató un nuevo enfrentamiento con la CGT.
“Miran a Estados Unidos y se olvidan de Bolivia”: Zigarán cargó contra Nación y Virginia Cornejo
El interventor de Aguas Blancas cuestionó la falta de una política sostenida de Nación en la frontera con Bolivia y criticó el rol del área que conduce Virginia Cornejo, "existe en los papeles, pero no en el territorio”, disparó.Política13/12/2025Ivana Chañi
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, lanzó duras críticas contra el Estado nacional por la falta de una política constante y efectiva en la frontera norte del país. “Nación siempre abandona la frontera norte”, afirmó en diálogo con "Vale Todo", por Aries, al referirse a una problemática que, según dijo, se repite independientemente del gobierno de turno.
Zigarán sostuvo que existe un sesgo centralista que deja relegados a los límites con Bolivia y Paraguay. “A la Cancillería argentina le encanta mirar hacia Estados Unidos o Europa, pero no hacia Bolivia”, expresó, y advirtió que esa falta de atención provoca que los conflictos bilaterales se acumulen durante años sin resolverse.
En ese marco, describió la gestión fronteriza como una “pelea permanente” de las provincias del norte para lograr que Nación incorpore estos temas en su agenda. “Van pasando gobiernos de derecha, de centro o de izquierda y los problemas siguen siendo los mismos”, señaló, al tiempo que valoró la presencia permanente de fuerzas federales como Prefectura en la zona de Bermejo, lo que —según afirmó— permitió reducir los delitos entre un 80% y 90%.
El interventor también apuntó contra el rol de la Dirección Nacional de Áreas de Frontera e Hidrovías, dependiente del Gobierno nacional, y cuestionó la falta de presencia territorial de su conducción. En ese sentido, criticó a la funcionaria Virginia Cornejo, al sostener que el organismo “no es operativo” y que no tiene una actuación concreta en la zona.
“Nos dicen que presentemos notas formales, pero no sabemos ni dónde funciona esa oficina”, afirmó Zigarán, y agregó que muchos de los planteos realizados desde Aguas Blancas no reciben respuesta. Según explicó, cada localidad fronteriza tiene problemáticas específicas que requieren soluciones puntuales y presencia real del Estado nacional.
Finalmente, reiteró que el control de la frontera no puede recaer solo en los municipios o en la provincia y reclamó una estrategia sostenida desde Nación. “No importa quién gobierne: la frontera norte siempre queda relegada”, concluyó.
