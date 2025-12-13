El Gobierno resolvió dividir la reforma tributaria en proyectos separados para minimizar el impacto fiscal y garantizar el equilibrio de las cuentas.
Oficialismo desmiente retroactividad de la reforma laboral
El Gobierno insistió en que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo no será retroactiva, contradiciendo las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger.Política13/12/2025
A pesar de las críticas de la oposición y de la CGT, en el Gobierno indicaron que la reforma laboral no será retroactiva. (Foto: Presidencia)
En el Gobierno indicaron a TN que la reforma laboral no será retroactiva. La noticia se dio tras las declaraciones de Federico Sturzenegger, que indicó que la nueva legislación influiría en todas las relaciones laborales y “no solo para las futuras”.
“(Está equivocada) la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”, indicó una alta fuente del oficialismo a este medio.
De esta manera, queda descartado que el proyecto de modernización laboral sea retroactivo. Es decir, los trabajadores que ya estén en un empleo seguirán bajo el convenio que estaba vigente al momento de su contratación.
“La reforma es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y la LCT aplica a todo el mundo”, agregó el ministro.
En ese contexto, la Confederación General de Trabajo (CGT) salió a cuestionar al Gobierno. Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato sindicalista, sostuvo que el oficialismo les mintió: “(Sturzenegger) acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores la reforma”.
Además, el dirigente de la CGT consideró que la iniciativa “termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”. En la misma línea, el Jerónimo dijo que el texto es “regresivo y que quita derechos individuales y colectivos”. Para cerrar, indicó que el proyecto de modernización laboral “prácticamente le saca todo tipo de protección a los trabajadores y trabajadoras”.
Mientras las críticas de la CGT y la oposición continúan, en el Ejecutivo esperan que la reforma laboral logre aprobarse lo más rápido posible en la Cámara Alta.
La vicepresidenta Victoria Villarruel ya citó para el próximo martes a una reunión de laboral parlamentaria, y Patricia Bullrich organiza el trabajo en comisión para tener un dictamen cuanto antes.
El primer plazo que tiene el Gobierno es el 30 de diciembre, día que terminan las sesiones extraordinarias.
Aunque se espera que se extiendan durante lo que resta del verano, La Libertad Avanza quiere controlar el debate y el ritmo del asunto a través de la presidencia de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. La primera quedaría bajo la órbita de Patricia Bullrich, mientras que la otra estará en manos de Ezequiel Atauche.
La discusión que se darán en la comisión permitirá tener dictamen para llevar el documento al recinto, pero también será clave para que el oficialismo decida qué propuestas y cambios de la oposición acepta agregar en el texto.
Con información de TN
La confirmación por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de que la Reforma Laboral se aplicará a todos los contratos de trabajo vigentes, y no solo a los nuevos, desató un nuevo enfrentamiento con la CGT.
