¿Zigarán resistido en el Foro de Intendentes? “Cuando entro, ya me odian”

El interventor de Aguas Blancas aseguró que su rol genera rechazo entre los jefes comunales y expuso el clima de tensión con los jefes comunales. "Soy una herramienta", disparó.

adrián zigarán en cara a cara

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, afirmó que su presencia genera incomodidad y rechazo dentro del Foro de Intendentes de la provincia de Salta, al tratarse de un funcionario asociado a procesos de intervención municipal. 

“Cuando entro al foro de intendentes, ya me odian", expresó Zigarán en "Vale Todo", por Aries.

El interventor relató que incluso tuvo dificultades para ser admitido en el foro y que, en su momento, debió advertir sobre la posibilidad de crear un espacio paralelo para interventores. “No me abrían la puerta".

Zigarán remarcó que su función no responde a decisiones personales, sino a procesos institucionales que se definen en la Legislatura y se formalizan con la designación del gobernador Gustavo Sáenz. “Yo no elijo dónde voy. Son procesos políticos, no una elección mía”, concluyó.

