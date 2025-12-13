La confirmación por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de que la Reforma Laboral se aplicará a todos los contratos de trabajo vigentes, y no solo a los nuevos, desató un nuevo enfrentamiento con la CGT.
¿Zigarán resistido en el Foro de Intendentes? “Cuando entro, ya me odian”
El interventor de Aguas Blancas aseguró que su rol genera rechazo entre los jefes comunales y expuso el clima de tensión con los jefes comunales. "Soy una herramienta", disparó.Política13/12/2025Ivana Chañi
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, afirmó que su presencia genera incomodidad y rechazo dentro del Foro de Intendentes de la provincia de Salta, al tratarse de un funcionario asociado a procesos de intervención municipal.
“Cuando entro al foro de intendentes, ya me odian", expresó Zigarán en "Vale Todo", por Aries.
El interventor relató que incluso tuvo dificultades para ser admitido en el foro y que, en su momento, debió advertir sobre la posibilidad de crear un espacio paralelo para interventores. “No me abrían la puerta".
Zigarán remarcó que su función no responde a decisiones personales, sino a procesos institucionales que se definen en la Legislatura y se formalizan con la designación del gobernador Gustavo Sáenz. “Yo no elijo dónde voy. Son procesos políticos, no una elección mía”, concluyó.
“Miran a Estados Unidos y se olvidan de Bolivia”: Zigarán cargó contra Nación y Virginia Cornejo
El interventor de Aguas Blancas cuestionó la falta de una política sostenida de Nación en la frontera con Bolivia y criticó el rol del área que conduce Virginia Cornejo, "existe en los papeles, pero no en el territorio”, disparó.
La Cámara de Diputados formalizó el inicio del debate del Presupuesto Nacional 2026. Por disposición de Martín Menem, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá el lunes 15 de diciembre.
El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
El intendente de Venado Tuerto, de 38 años, sucederá a Martín Lousteau y se convierte en el presidente más joven en los 134 años de historia del partido. “Vamos a tener un partido joven, de puertas abiertas, que va a volver al territorio”, aseguraron.
La marcha de la CGT contra la reforma laboral ya tiene el apoyo de ATE, la CTA y la UOMPolítica12/12/2025
Este viernes se definirán los detalles en la reunión que llevarán adelante el comité a cargo de la organización. La Unión de Obreros Metalúrgicos ya marcó horario y lugar para su convocatoria del 18 de diciembre.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.
El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)