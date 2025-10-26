"Ni miedo, ni tristeza, ni resignación":el mensaje de Kicillof a la militancia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló tras los resultados de las elecciones legislativas y cuestionó el festejo del oficialismo nacional. “La diferencia fue mínima. Se equivocan Milei y el Gobierno si creen que ganaron. Se equivocan si festejan cuando 6 de cada 10 argentinos no están de acuerdo con este modelo económico”, afirmó.

Kicillof señaló que la situación social es crítica. “Se cierran empresas todos los días y los más vulnerables sufren cada día más. Esto no es un invento ni un relato, lo vive el pueblo en cada barrio y en cada fábrica”, expresó desde el escenario acompañado por dirigentes peronistas.

En su mensaje, el mandatario provincial criticó la orientación económica del Gobierno nacional: “Lo que vimos hoy confirma que hay dos modelos en disputa. El modelo de Milei ajusta a los trabajadores y entrega nuestros recursos. El otro defiende la producción, la educación pública y la salud”.

Kicillof también sostuvo que no hay motivos para celebrar. “Milei tiene desde hoy más responsabilidades que antes. Está obligado a escuchar lo que votó el país. Porque si hoy festeja, mañana tendrá que explicar por qué la situación no mejora para nadie”.

El gobernador aseguró que su espacio no retrocederá. “Ni miedo, ni tristeza, ni resignación. Más militancia, más organización y más fuerza. Porque la tarea que nos da el pueblo es clara: cuidar y defender a los que sufren”, afirmó.