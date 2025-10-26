"Ni miedo, ni tristeza, ni resignación":el mensaje de Kicillof a la militancia

Royón: “Los salteños eligieron a Salta; este triunfo es gracias a la valentía de Gustavo Sáenz”Política27/10/2025
Flavia Royón celebró su elección como senadora nacional por Primero los Salteños y agradeció a los votantes salteños por el respaldo.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó al presidente Javier Milei por celebrar el resultado electoral y afirmó que la mayoría de la población rechaza el rumbo económico.Política26/10/2025Ivana Chañi
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló tras los resultados de las elecciones legislativas y cuestionó el festejo del oficialismo nacional. “La diferencia fue mínima. Se equivocan Milei y el Gobierno si creen que ganaron. Se equivocan si festejan cuando 6 de cada 10 argentinos no están de acuerdo con este modelo económico”, afirmó.
Kicillof señaló que la situación social es crítica. “Se cierran empresas todos los días y los más vulnerables sufren cada día más. Esto no es un invento ni un relato, lo vive el pueblo en cada barrio y en cada fábrica”, expresó desde el escenario acompañado por dirigentes peronistas.
En su mensaje, el mandatario provincial criticó la orientación económica del Gobierno nacional: “Lo que vimos hoy confirma que hay dos modelos en disputa. El modelo de Milei ajusta a los trabajadores y entrega nuestros recursos. El otro defiende la producción, la educación pública y la salud”.
Kicillof también sostuvo que no hay motivos para celebrar. “Milei tiene desde hoy más responsabilidades que antes. Está obligado a escuchar lo que votó el país. Porque si hoy festeja, mañana tendrá que explicar por qué la situación no mejora para nadie”.
El gobernador aseguró que su espacio no retrocederá. “Ni miedo, ni tristeza, ni resignación. Más militancia, más organización y más fuerza. Porque la tarea que nos da el pueblo es clara: cuidar y defender a los que sufren”, afirmó.
El gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral y aseguró que acompañará y habrá diálogo “siempre que no se perjudique a los salteños”.
El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, acompañó a Gustavo Sáenz en el búnker de Primero los Salteños y destacó el resultado electoral. “Flavia y Bernardo son representantes formados, honestos y comprometidos con la provincia”, afirmó.
El gobernador bonaerense cuestionó la relación del presidente Javier Milei con Estados Unidos y denunció un intento de “saqueo de los recursos nacionales”. Reivindicó el liderazgo de Cristina Kirchner.
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.