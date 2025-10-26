Kicillof defendió la soberanía y agradeció a Cristina: “La patria no se vende”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, endureció su discurso tras las elecciones legislativas y acusó al presidente Javier Milei de “subordinar la política exterior a intereses extranjeros”. “Milei fue a pedirle auxilio a Trump y hoy festeja el apoyo del norteamericano, pero eso no mejora en nada la vida del pueblo”, sostuvo.

Kicillof afirmó que el respaldo internacional al Gobierno responde a negocios geopolíticos. “Si vinieron a la Argentina no es por solidaridad, vinieron para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos naturales. El litio, el gas y la energía no están en oferta”, advirtió.

En otro pasaje del discurso, reivindicó el proyecto nacional del peronismo y cuestionó la orientación de la Casa Rosada. "Nuestro pueblo tiene que elegir en la Argentina y no en una potencia extranjera. No vamos a entregar la soberanía bajo ningún punto de vista”, afirmó.

También envió un mensaje interno al peronismo y agradeció públicamente a Cristina Fernández de Kirchner. “Quiero agradecerle especialmente a Cristina, injustamente perseguida y encarcelada. Su liderazgo en defensa de los derechos de nuestro pueblo está más vigente que nunca”, expresó ante aplausos de la militancia.

Kicillof planteó que la oposición trabajará en una alternativa política: “Es nuestra obligación construir otro camino y demostrar que hay futuro con justicia social. El pueblo sufre y la patria no se vende. **El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”, concluyó.