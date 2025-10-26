Kicillof defendió la soberanía y agradeció a Cristina: “La patria no se vende”

Royón: “Los salteños eligieron a Salta; este triunfo es gracias a la valentía de Gustavo Sáenz”Política27/10/2025
Flavia Royón celebró su elección como senadora nacional por Primero los Salteños y agradeció a los votantes salteños por el respaldo.
El gobernador bonaerense cuestionó la relación del presidente Javier Milei con Estados Unidos y denunció un intento de “saqueo de los recursos nacionales”. Reivindicó el liderazgo de Cristina Kirchner.Política26/10/2025Ivana Chañi
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, endureció su discurso tras las elecciones legislativas y acusó al presidente Javier Milei de “subordinar la política exterior a intereses extranjeros”. “Milei fue a pedirle auxilio a Trump y hoy festeja el apoyo del norteamericano, pero eso no mejora en nada la vida del pueblo”, sostuvo.
Kicillof afirmó que el respaldo internacional al Gobierno responde a negocios geopolíticos. “Si vinieron a la Argentina no es por solidaridad, vinieron para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos naturales. El litio, el gas y la energía no están en oferta”, advirtió.
En otro pasaje del discurso, reivindicó el proyecto nacional del peronismo y cuestionó la orientación de la Casa Rosada. "Nuestro pueblo tiene que elegir en la Argentina y no en una potencia extranjera. No vamos a entregar la soberanía bajo ningún punto de vista”, afirmó.
También envió un mensaje interno al peronismo y agradeció públicamente a Cristina Fernández de Kirchner. “Quiero agradecerle especialmente a Cristina, injustamente perseguida y encarcelada. Su liderazgo en defensa de los derechos de nuestro pueblo está más vigente que nunca”, expresó ante aplausos de la militancia.
Kicillof planteó que la oposición trabajará en una alternativa política: “Es nuestra obligación construir otro camino y demostrar que hay futuro con justicia social. El pueblo sufre y la patria no se vende. **El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”, concluyó.
El gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral y aseguró que acompañará y habrá diálogo “siempre que no se perjudique a los salteños”.
El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, acompañó a Gustavo Sáenz en el búnker de Primero los Salteños y destacó el resultado electoral. “Flavia y Bernardo son representantes formados, honestos y comprometidos con la provincia”, afirmó.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó al presidente Javier Milei por celebrar el resultado electoral y afirmó que la mayoría de la población rechaza el rumbo económico.
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.