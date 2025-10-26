La Libertad Avanza ganó en Diputados y Senadores en Salta

La Libertad Avanza (LLA), el espacio político del presidente Javier Milei, se ubicó como el claro ganador en las categorías de Diputados y Senadores nacionales por la provincia de Salta, según los datos oficiales con el 84% de mesas escrutadas.

En segundo lugar se posicionó Primero los Salteños, mientras que más relegado quedó Fuerza Patria, rompiéndose así la tradicional polarización que marcó anteriores comicios.



A partir del 10 de diciembre de 2025, los nuevos representantes de Salta serán:

Diputados nacionales: Gabriela Flores (LLA), Carlos Zapata (LLA) y Bernardo Biella (Primero los Salteños).

Senadores nacionales: Emilia Orozco (LLA), Gonzalo Guzmán Coraita (LLA) y Flavia Royón (Primero los Salteños).

Con estos resultados, el oficialismo nacional refuerza su bancada legislativa con dos senadores y dos diputados por Salta.

El 65% del padrón electoral concurrió a votar, en una jornada sin incidentes reportados.

La elección en Salta se enmarca en un escenario nacional donde el oficialismo buscó consolidar su mayoría parlamentaria, mientras las fuerzas provinciales intentaron mantener representación.

En la provincia, analistas destacan que el crecimiento de La Libertad Avanza refleja una reconfiguración del mapa político local, desplazando a espacios tradicionales como el justicialismo y la izquierda.

Los resultados definitivos serán confirmados por la Justicia Electoral Nacional en los próximos días.

Las nuevas autoridades legislativas asumirán el 10 de diciembre, junto al resto de los representantes electos en todo el país.