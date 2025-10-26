La Libertad Avanza ganó en Diputados y Senadores en Salta

Milei: “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”
El espacio de Javier Milei se impuso con amplitud en las elecciones legislativas provinciales. Con el 84% de los votos escrutados, obtuvo la mayoría en ambas categorías y consolidó su presencia en el Congreso Nacional.Política26/10/2025
La Libertad Avanza (LLA), el espacio político del presidente Javier Milei, se ubicó como el claro ganador en las categorías de Diputados y Senadores nacionales por la provincia de Salta, según los datos oficiales con el 84% de mesas escrutadas.
En segundo lugar se posicionó Primero los Salteños, mientras que más relegado quedó Fuerza Patria, rompiéndose así la tradicional polarización que marcó anteriores comicios.
A partir del 10 de diciembre de 2025, los nuevos representantes de Salta serán:
Con estos resultados, el oficialismo nacional refuerza su bancada legislativa con dos senadores y dos diputados por Salta.
El 65% del padrón electoral concurrió a votar, en una jornada sin incidentes reportados.
La elección en Salta se enmarca en un escenario nacional donde el oficialismo buscó consolidar su mayoría parlamentaria, mientras las fuerzas provinciales intentaron mantener representación.
En la provincia, analistas destacan que el crecimiento de La Libertad Avanza refleja una reconfiguración del mapa político local, desplazando a espacios tradicionales como el justicialismo y la izquierda.
Los resultados definitivos serán confirmados por la Justicia Electoral Nacional en los próximos días.
Las nuevas autoridades legislativas asumirán el 10 de diciembre, junto al resto de los representantes electos en todo el país.
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
Según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el FIT logró el 9,09% en el territorio porteño y alcanzó el 5,03% en los comicios bonaerenses.
Bernardo Biella celebró su elección como diputado nacional por Primero los Salteños.
El dirigente libertario Alfredo Olmedo destacó el respaldo del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, y afirmó que Salta aportó un “triunfo contundente” a La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza (LLA) se adjudica un valioso triunfo en la provincia de Santa Fe en las elecciones nacionales. El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, se ubica como la segunda fuerza más votada.
