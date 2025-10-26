Resultados provisorios 2025: La Libertad Avanza gana con el 40,84% de los votos

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, habló pasadas las 21:00 horas para presentar los primeros resultados del escrutinio provisorio. El funcionario informó que las autoridades procesan hasta el momento el 90,88% del total de las mesas, con una participación electoral del 67,89%.

La Libertad Avanza (LLA) se posiciona en primer lugar con 8.653.710 votos, lo que constituye el 40,84% del total de sufragios. El resultado provisorio asegura a LLA 64 bancas.

Fuerza Patria que queda en segundo lugar obtiene 5.191.662 votos, el 24,50%, y logra 32 bancas. Provincias Unidas consigue 1.085.853 votos, el 5,12%, y 5 bancas.