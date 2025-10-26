Resultados provisorios 2025: La Libertad Avanza gana con el 40,84% de los votos

Milei: “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, difundió los primeros resultados provisorios con el 90,88% de las mesas escrutadas. Con una participación del 67,85%, La Libertad Avanza (LLA) se posiciona en primer lugar a nivel nacional.Política26/10/2025Ivana Chañi
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, habló pasadas las 21:00 horas para presentar los primeros resultados del escrutinio provisorio. El funcionario informó que las autoridades procesan hasta el momento el 90,88% del total de las mesas, con una participación electoral del 67,89%.
La Libertad Avanza (LLA) se posiciona en primer lugar con 8.653.710 votos, lo que constituye el 40,84% del total de sufragios. El resultado provisorio asegura a LLA 64 bancas.
Fuerza Patria que queda en segundo lugar obtiene 5.191.662 votos, el 24,50%, y logra 32 bancas. Provincias Unidas consigue 1.085.853 votos, el 5,12%, y 5 bancas.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
Según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el FIT logró el 9,09% en el territorio porteño y alcanzó el 5,03% en los comicios bonaerenses.
Bernardo Biella celebró su elección como diputado nacional por Primero los Salteños.
El dirigente libertario Alfredo Olmedo destacó el respaldo del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, y afirmó que Salta aportó un “triunfo contundente” a La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza (LLA) se adjudica un valioso triunfo en la provincia de Santa Fe en las elecciones nacionales. El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, se ubica como la segunda fuerza más votada.
