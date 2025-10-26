Urtubey felicitó a La Libertad Avanza y pidió unidad opositora en Salta

El exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey saludó el desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales y convocó a los espacios opositores a “reflexionar” sobre la necesidad de construir una alternativa común.

Tras conocerse los resultados electorales en Salta, el exmandatario provincial Juan Manuel Urtubey felicitó a La Libertad Avanza por su desempeño en la provincia y llamó a los sectores opositores a debatir la posibilidad de una unidad “que defienda a los más vulnerables”.

Urtubey destacó el resultado obtenido por La Libertad Avanza en el distrito salteño y reconoció el mensaje expresado por las urnas. “Felicitaciones a La Libertad Avanza por la elección en la provincia. Es momento de reflexionar a ver si somos capaces de construir una unidad que defienda a los más vulnerables”, expresó el exgobernador.

El dirigente apuntó a la necesidad de reconstruir un espacio opositor amplio en Salta y llamó a abrir un debate sobre el rumbo político tras el avance libertario en las urnas.

