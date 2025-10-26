Boca Juniors publicó este domingo un nuevo parte médico respecto a Edinson Cavani.
El Clásico 2025 es Merengue: Real Madrid venció 2-1 al Barcelona
Los goles del conjunto local fueron de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Fermín marcó el empate transitorio para el equipo visitante.Deportes26/10/2025
El Merengue dominó a placer al conjunto Culé en el Estadio Santiago Bernabéu y sacó cinco puntos de ventaja en el torneo.
El equipo de Xabi Alonso jugó un primer tiempo, prácticamente, perfecto frente a sus hinchas y merecieron una mayor diferencia en el resultado final.
La presión que ejerció en la mitad de la cancha el Merengue hizo estragos en el juego del Barcelona para casi anularlo por completo.
A los dos minutos de iniciado el encuentro Vinicius pisó el área y el árbitro cobró infracción de Lamine Yamal, pero tras revisar el VAR decidió revertir su decisión.
Diez minutos más tarde Mbappé abrió el marcador, per un milimétrico fuera de juego impidió que se plasmara en el marcador.
La tercera fue la vencida para el Merengue. Bellingham metió un pase quirúrgico entre líneas para el delantero y francés, quien cruzó su remate y anotó el 1-0.
A partir de ese momento, el local creció a pasos agigantados y Wojciech Szczesny se convirtió en figura absoluta de su equipo para sostener su arco.
Cuando se jugaban 38 minutos el conjunto Culé hizo fallar en la salida al Real Madrid y Marcus Rashford asistió a Fermín para la igualdad transitoria.
El Merengue no hizo acuse del golpe del empate y una pelota parada hizo que se fueron arriba al medio tiempo.
En un tiro de esquina Militao peinó la pelota en el primer palo y Bellingham entró solo por atrás para empujar para el 2-1.
En el inicio del segundo tiempo la tónica del encuentro continúo de la misma forma con Real Madrid dominando en todos los sectores del campo de juego.
A los 49 minutos Bellingham desbordó, tiró un centro y la pelota dio en la mano de Eric García.
Tras observarlo por el VAR, el árbitro cobró la pena máxima y fue Mbappé el que tomó la pelota para ejecutarlo.
El francés disparó fuerte y cruzado, pero Szczesny se hizo gigante y, a mano cambiada, le atajó el penal.
El plan de juego del Merengue no cambió en ningún momento y siguió ahogando al Culé en toda la cancha.
Cuando se jugaban 68 minutos Bellingham anotaba el 3-1, pero el fuera de juego le impidió aumentar la diferencia en el resultado.
Real Madrid siguió acumulando situaciones de peligro, pero falló siempre en el último toque para liquidar de forma definitiva el encuentro.
Para empeorar la imagen que dejó el equipo de Hansi Flick, que estuvo suspendido, Pedri se su expulsado a los 99 minutos.
El resultado final no refleja la verdadera diferencia que hubo dentro del campo de juego y así el Merengue se afianza en lo más alto de LaLiga.
En la próxima fecha, Real Madrid recibirá al Valencia y Barcelona será local ante Elche.
Con información de ESPN
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
El mundo del fútbol se detiene este domingo al mediodía con el Clásico Español entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu. El encuentro es crucial, ya que define la punta de La Liga.
Esta semana, la organización reveló que el incidente ocurrió el pasado 3 de junio, cuando un hacker logró acceder a su plataforma, donde es posible consultar información como pasaportes, currículums, licencias.
La final en Basilea enfrentará a dos historias muy distintas: la de un Davidovich Fokina que busca redimirse y conquistar por fin un título en el circuito, y la de un Fonseca que representa el futuro del tenis sudamericano.
El piloto argentino Franco Colapinto terminó 19° en la Práctica Libre 3 del GP de México 2025 de F1. Un McLaren marcó el mejor tiempo, seguido por Hamilton y Russell.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.