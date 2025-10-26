El Clásico 2025 es Merengue: Real Madrid venció 2-1 al Barcelona

El Merengue dominó a placer al conjunto Culé en el Estadio Santiago Bernabéu y sacó cinco puntos de ventaja en el torneo.

El equipo de Xabi Alonso jugó un primer tiempo, prácticamente, perfecto frente a sus hinchas y merecieron una mayor diferencia en el resultado final.

La presión que ejerció en la mitad de la cancha el Merengue hizo estragos en el juego del Barcelona para casi anularlo por completo.

A los dos minutos de iniciado el encuentro Vinicius pisó el área y el árbitro cobró infracción de Lamine Yamal, pero tras revisar el VAR decidió revertir su decisión.

Diez minutos más tarde Mbappé abrió el marcador, per un milimétrico fuera de juego impidió que se plasmara en el marcador.

La tercera fue la vencida para el Merengue. Bellingham metió un pase quirúrgico entre líneas para el delantero y francés, quien cruzó su remate y anotó el 1-0.

A partir de ese momento, el local creció a pasos agigantados y Wojciech Szczesny se convirtió en figura absoluta de su equipo para sostener su arco.

Cuando se jugaban 38 minutos el conjunto Culé hizo fallar en la salida al Real Madrid y Marcus Rashford asistió a Fermín para la igualdad transitoria.

El Merengue no hizo acuse del golpe del empate y una pelota parada hizo que se fueron arriba al medio tiempo.

En un tiro de esquina Militao peinó la pelota en el primer palo y Bellingham entró solo por atrás para empujar para el 2-1.

En el inicio del segundo tiempo la tónica del encuentro continúo de la misma forma con Real Madrid dominando en todos los sectores del campo de juego.

A los 49 minutos Bellingham desbordó, tiró un centro y la pelota dio en la mano de Eric García.

Tras observarlo por el VAR, el árbitro cobró la pena máxima y fue Mbappé el que tomó la pelota para ejecutarlo.

El francés disparó fuerte y cruzado, pero Szczesny se hizo gigante y, a mano cambiada, le atajó el penal.

El plan de juego del Merengue no cambió en ningún momento y siguió ahogando al Culé en toda la cancha.

Cuando se jugaban 68 minutos Bellingham anotaba el 3-1, pero el fuera de juego le impidió aumentar la diferencia en el resultado.

Real Madrid siguió acumulando situaciones de peligro, pero falló siempre en el último toque para liquidar de forma definitiva el encuentro.

Para empeorar la imagen que dejó el equipo de Hansi Flick, que estuvo suspendido, Pedri se su expulsado a los 99 minutos.

El resultado final no refleja la verdadera diferencia que hubo dentro del campo de juego y así el Merengue se afianza en lo más alto de LaLiga.

En la próxima fecha, Real Madrid recibirá al Valencia y Barcelona será local ante Elche.

Con información de ESPN