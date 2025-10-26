Randazzo defiendió la BUP: Fin a las "travesuras" de la boleta sábana

Florencio Randazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para defender enfáticamente la Boleta Única de Papel (BUP).

Política26/10/2025

randazzo-voto-2025

Florencio Randazzo celebró la implementación de la Boleta Única de Papel. El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires defendió el nuevo instrumento de votación a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Randazzo aseguró que la BUP "llegó para quedarse" en todas las elecciones del país. Calificó el sistema como "muy bueno", más ágil y más económico. El dirigente enfatizó la principal ventaja de la Boleta Única: "No admite las travesuras que algunos hacían con la boleta sábana".

patricia-bullrich-votando-26102025-2125798Patricia Bullrich evitó hablar de Gabinete y destacó la Boleta Única

El candidato vinculó las críticas al nuevo sistema con la imposibilidad de ejecutar viejas maniobras políticas. "De ahí vienen las quejas... Se nota mucho", concluyó.

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail