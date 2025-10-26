Randazzo defiendió la BUP: Fin a las "travesuras" de la boleta sábana

Florencio Randazzo celebró la implementación de la Boleta Única de Papel. El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires defendió el nuevo instrumento de votación a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Randazzo aseguró que la BUP "llegó para quedarse" en todas las elecciones del país. Calificó el sistema como "muy bueno", más ágil y más económico. El dirigente enfatizó la principal ventaja de la Boleta Única: "No admite las travesuras que algunos hacían con la boleta sábana".

El candidato vinculó las críticas al nuevo sistema con la imposibilidad de ejecutar viejas maniobras políticas. "De ahí vienen las quejas... Se nota mucho", concluyó.

Con información de TN