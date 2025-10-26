Jarsún votó en Rosario de Lerma y llamó a los salteños a participar

El candidato a senador nacional por Primero los Salteños, Ignacio Jarsún, votó esta mañana en la Escuela N° 4099 Dr. Francisco de Gurruchaga, en Rosario de Lerma, y se mostró optimista sobre el desarrollo de la jornada electoral.

“Me tocó inaugurar la mesa con mucho optimismo y alegría. Estamos tranquilos porque realizamos un trabajo intenso en toda la provincia, llevando un mensaje claro a la gente sobre la importancia de contar con representantes que defiendan nuestros intereses y que permitan que los temas de Salta estén en agenda”, afirmó Jarsún.

El candidato destacó la relevancia de la participación ciudadana y alentó a los vecinos a acercarse a votar: “Es un día para que la gente pueda expresarse con su voto. El sistema es nuevo, muy simple, no demora nada, así que no hay excusas: animémonos a venir a votar”.

Sobre cómo seguirá la jornada y dónde esperará los resultados, Jarsún aseguró: “No lo tengo planeado, voy a seguir recorriendo y cuando llegue el horario veré cómo sigo”.