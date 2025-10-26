Jarsún votó en Rosario de Lerma y llamó a los salteños a participar

Royón habló de una “elección bisagra” este domingo
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
El candidato de Primero los Salteños resaltó que el voto permite decidir quiénes serán los representantes de la provincia y que las elecciones sean una verdadera expresión democrática.
El candidato a senador nacional por Primero los Salteños, Ignacio Jarsún, votó esta mañana en la Escuela N° 4099 Dr. Francisco de Gurruchaga, en Rosario de Lerma, y se mostró optimista sobre el desarrollo de la jornada electoral.
“Me tocó inaugurar la mesa con mucho optimismo y alegría. Estamos tranquilos porque realizamos un trabajo intenso en toda la provincia, llevando un mensaje claro a la gente sobre la importancia de contar con representantes que defiendan nuestros intereses y que permitan que los temas de Salta estén en agenda”, afirmó Jarsún.
El candidato destacó la relevancia de la participación ciudadana y alentó a los vecinos a acercarse a votar: “Es un día para que la gente pueda expresarse con su voto. El sistema es nuevo, muy simple, no demora nada, así que no hay excusas: animémonos a venir a votar”.
Sobre cómo seguirá la jornada y dónde esperará los resultados, Jarsún aseguró: “No lo tengo planeado, voy a seguir recorriendo y cuando llegue el horario veré cómo sigo”.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
Sergio “Oso” Leavy denunció que camiones del municipio de Tartagal repartían bolsones durante la jornada electoral y calificó el hecho como “una impunidad total”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.