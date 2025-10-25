Hackearon a la FIA y accedieron a datos de Max Verstappen y otros pilotos

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmó que fue víctima de un ataque informático que puso al descubierto información sensible de varios pilotos de Fórmula 1, incluyendo al campeón de la categoría, Max Verstappen.

Esta semana, la organización reveló que el incidente ocurrió el pasado 3 de junio, cuando un hacker logró acceder a su plataforma, donde es posible consultar información como pasaportes, currículums, licencias y algunos datos personales de los pilotos.

Sin embargo, según informó la FIA, la brecha fue parte de un ejercicio controlado destinado a evaluar la ciberseguridad de la Federación y detectar vulnerabilidades en el sitio web de Categorización de Pilotos, creado en 2015 para controlar el acceso de los pilotos menores de edad a la Fórmula 1 y regular el sistema de superlicencias.

El especialista a cargo de la operación, Ian Carroll, fundador de Seats, una empresa especializada en seguridad informática, reveló que entre los perfiles revisados estuvo el de Verstappen. Según detalló, no accedieron a datos sensibles de los pasaportes ni mantuvieron archivos de forma indebida, y toda la información obtenida fue eliminada tras informar a la FIA sobre las fallas detectadas.

La versión oficial de la FIA y las medidas de seguridad adoptadas

Tras recibir la alerta, la FIA elaboró un informe interno y tomó medidas inmediatas para proteger la información de los pilotos. En un comunicado oficial, la Federación aseguró: “La FIA tuvo conocimiento de un incidente de ciberseguridad que afectó al sitio web de Categorización de Pilotos de la FIA durante el verano”, y afirmó que ninguna otra plataforma fue afectada y que todos los corredores involucrados fueron notificados.

“Hemos invertido ampliamente en ciberseguridad y resiliencia digital, implementando medidas de seguridad de primer nivel y una política de seguridad por diseño en todas las nuevas iniciativas digitales”, explicaron. El objetivo ahora es garantizar que incidentes de este tipo no se repitan y reforzar la protección de los datos de los pilotos.

